abaika95: Вы хотите сказать что США хуже Росиии? Странно тогда почему умные россияне в США едут а даже глупые американцы в Росиию-нет?)/
Я не сравниваю хуже или нет, умные россияне может там и лучше живут по качеству жизни, но теряют свой образ и менталитет. Хотя действительно умные россияне и в россии нормально живут. А вот обычный американец, вряд ли по качеству лучше живёт, чем обычный, скажем средний россиянин. Да и спрашивал, то я про Казахстан, что с ним не так? На ваше сравнение Канады и Финов? ПС- У всех кого знаю, свои дома или квартиры как минимум. Ноют те, кто работать не хочет, а таким нигде хорошо не будет.
А так же немцы разъезжают по миру. - "Из разряда дальних стран лидируют США, Австралия, Китай и Канада. Популярными "югами", куда уезжают за более приятным климатом и расслабленной жизнью, для немцев являются Турция, Испания, Франция и Италия. Уезжают немцы жить и в Россию. Так, в 2015 году, по данным Федерального статистического ведомства Германии, 2341 человек выехал из ФРГ в Россию с целью постоянного проживания, и это больше, чем, например, в Италию, Канаду или Таиланд." Тут если что
Доктор СИЗШ: надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город
Чего только не напридуиывают. Лишь бы не работать.
Цитата:
abaika95: Ты же вкурсе Вот сообщи
Мне это нравится! Всякие Шалтай-балтайки, брякнут, а разгребать русский Ваня. Нет уж, сам сказал, сам и отвечай. Или пруф сюда, или ноги вруки (или что там у тебя) и оповещать каждого китайца. 1,5 миллиарда китайских подписей на бочку. Пока, можешь помедитировать, и ещё пару тройку раз стукнуть в свой бубен. Цитата:
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