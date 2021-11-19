Прогноз на 5 дней
пасмурно-5°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 117 из 117«1...115116117
Ответить Новый топик
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:19
#1741
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот ГАЗ-69 был выделен для поездок по области Лескевичу, заместителю начальника Кустанайского отделения железной дороги Рубинштейна.
Снято 7 ноября 1966 или 1967 года после демонстрации.



[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 21:27]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:23
#1742
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:

Ваша ссылка переходит в Ваш альбом.
Тогда тоже исправлю, больше не переходит. :lol:

[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 16:25]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:25
#1743
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Но картинка почему-то здесь не отображается. Только в виде ссылки.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:27
#1744
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Исправил. Но картинка почему-то здесь не отображается. Только в виде ссылки.

попробуйте убрать s из https
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
584
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:29
#1745
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за совет!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:32
#1746
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Спасибо за совет!

не стоит благодарности, сам долго искал проблему. Иногда проходит как сервер выдаёт, иногда нет. ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 21:51
#1747
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы хотите сказать что США хуже Росиии? Странно тогда почему умные россияне в США едут а даже глупые американцы в Росиию-нет?)/

Я не сравниваю хуже или нет, умные россияне может там и лучше живут по качеству жизни, но теряют свой образ и менталитет. Хотя действительно умные россияне и в россии нормально живут. А вот обычный американец, вряд ли по качеству лучше живёт, чем обычный, скажем средний россиянин. Да и спрашивал, то я про Казахстан, что с ним не так? На ваше сравнение Канады и Финов? ;-)
ПС- У всех кого знаю, свои дома или квартиры как минимум. Ноют те, кто работать не хочет, а таким нигде хорошо не будет. ;-)

[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 17:05]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 22:10
#1748
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жизнь одного американца, переехавшего в рссию ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14112
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 22:28
#1749
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да уже началось с Уральска

Как этот город сейчас называется?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14112
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 22:32
#1750
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Жду вот

Ну это не сложно, с этим вы точно справитесь. Сел и сиди себе, жди. Ниче сложного 8-)

Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 22:32
#1751
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так же немцы разъезжают по миру. -
"Из разряда дальних стран лидируют США, Австралия, Китай и Канада. Популярными "югами", куда уезжают за более приятным климатом и расслабленной жизнью, для немцев являются Турция, Испания, Франция и Италия. Уезжают немцы жить и в Россию. Так, в 2015 году, по данным Федерального статистического ведомства Германии, 2341 человек выехал из ФРГ в Россию с целью постоянного проживания, и это больше, чем, например, в Италию, Канаду или Таиланд." Тут если что :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8163
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 22:34
#1752
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Ниче сложного

Ха Ха Ха :lol:

[Исправлено: elektron, 19.11.2021 - 17:35]
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
106
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 22:44
#1753
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗШ:
надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город

Чего только не напридуиывают. Лишь бы не работать.
:lol:
Цитата:
abaika95:
Ты же вкурсе Вот сообщи

Мне это нравится!
Всякие Шалтай-балтайки, брякнут, а разгребать русский Ваня. Нет уж, сам сказал, сам и отвечай. Или пруф сюда, или ноги вруки (или что там у тебя) и оповещать каждого китайца. 1,5 миллиарда китайских подписей на бочку.
Пока, можешь помедитировать, и ещё пару тройку раз стукнуть в свой бубен.
Цитата:
maxsaf:
Международное сообщество проявляет озабоченность

Лишь бы не Цитата:
различные степные союзы©

8-)
Профайл
Страница 117 из 117«1...115116117
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS