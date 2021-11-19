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≡ "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42884
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 10:30
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Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14309
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 18:55
#45
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8270
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 18:56
#46
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Цитата:
Тот самый:
Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале

А вы знаете,что в году 12 месцев ,а не 2,выполните простое арифмитическое действие и увидите наконец-то ,что 10 больше чем 2.Цитата:
Тот самый:
А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1

А ничего ,что вторая смена такие же дети вечером будут сидеть при искуственном свете?
Чем вообще вас не устраивает искусственный свет?
Вы дома вечером при свечах сидите,ваши дети вечером дома делают домашнее задание при искуственном свете или знания необходимо получать строго при свете солнца?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8270
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 18:59
#47
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Цитата:
Тот самый:
полдень в 12 часов дня,

У вас,что согласно циркадным ритмам ровно в полдень начинает желудочный сок вырабатываться?
Я никак не могу понять ,что вы уцепились за этот полдень?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1664
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 20:16
#48
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Цитата:
Добринцофф:
Для климакса 60 может и удобно,а так у нормальных людей дел полно.

Это у тех, кого климакс уже утянул на самое дно, дел полно. А для молодежи вечерняя темнота самый первый друг. Так что, г-н Добринцофф, все ваши рассуждения попахивает известным анекдотом, когда у председателя колхоза (читай директора магазина) одной проблемой стало меньше.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1664
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 20:18
#49
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Цитата:
Добринцофф:
У вас,что согласно циркадным ритмам ровно в полдень начинает желудочный сок вырабатываться?

Ну так вы почитайте про циркадные ритмы и не будете задавать дурацких вопросов.
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