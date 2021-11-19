Отправлено: - 18:56

Тот самый:

Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале

Тот самый:

А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1

Цитата:А вы знаете,что в году 12 месцев ,а не 2,выполните простое арифмитическое действие и увидите наконец-то ,что 10 больше чем 2.Цитата:А ничего ,что вторая смена такие же дети вечером будут сидеть при искуственном свете?Чем вообще вас не устраивает искусственный свет?Вы дома вечером при свечах сидите,ваши дети вечером дома делают домашнее задание при искуственном свете или знания необходимо получать строго при свете солнца?