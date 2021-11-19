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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14309
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.21 - 18:14
#6406
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Цитата:
drakon:
Думаю - пропустят...


куда?
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14309
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.21 - 19:49
#6407
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короче правила пофик,
главное трафик от бармалеев.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23342
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.21 - 19:57
#6408
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Цитата:
alex_60:
короче правила пофик,

Кто же Россию, обсерать - будет?... 8-) :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14309
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.21 - 20:00
#6409
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Цитата:
drakon:
Кто же Россию, обсерать - будет?


да, судя по всему, это очень важно для них. и это не есть хорошо.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14309
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.21 - 20:05
#6410
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сейчас двое уже при бобах.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23342
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.11.21 - 20:16
#6411
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Цитата:
alex_60:
двое уже при бобах.

Что то, Витя, наговорил, во флуде.
Непотребное.Какюсь, каюсью
Сильно я оскорбил, кого?... :lol: ;-) :-o
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Страница 428 из 428«1...426427428
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