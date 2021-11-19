Отправлено: - 18:39

maxsaf:

Скучно - соберите инициативу группу и начните переименования)) Не развлечетесь, так хоть согреетесь

serg kost:

Частично! И это после того, как я написал про полностью! необитаемую башню!

serg kost:

Давайте у alex_60 спросим?

serg kost:

Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?

serg kost:

Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами".

serg kost:

Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?

Victor Yang:

Вообще да. Провокатор записал частный разговор и выложил в сеть. И я не сомневаюсь что в адрес русских такие же подобные разговоры на кухнях ведутся.

Victor Yang:

Но если два человека ведут такой разговор - это не является разжиганием межнациональной розни. А вот если человек выложил такой разговор на всеобщее обозрение - это уже самое настоящее разжигание.

Don Julio:

А китайцы вкурсе об этом? Ты им уже это сообщил?

Don Julio:

Так это и были уйгуры и узбеки! Пить надо меньше! Меньше надо пить! Грузинское пиво

Don Julio:

Ура! Заработала! Теперь давай. Шаман-Завывайка, вместо своих обычных завываний и летаргический тряски, и шаманских проклятий ударь пару раз в свой бубен, разбуди свою спящую фантазию, поднапрягись, выдай чо нить эдакое! Не как обычно, свой кислый шмурдяк.

Цитата:Да уже началось с УральскаСкоро до нас дойдетЖду вотЧтобы пуканы тут подгорели у некоторых))Цитата:Ты с логикой и зрением дружишь?Цитата:Зачем? Он как раз не в башне сидел он мазутаЦитата:Нет просто ты бы меньше врал про свою рашкуЦитата:О чем со стройбатовцем говорить?Цитата:Тебя в Гугле забанили?Ты же из лужи не выходишь какие тебе ссылки ещё персонаж?))Цитата:Ну вот и отмазыватели подтянулись))Цитата:Так-то если два человека на кухне ведут такой разговор то может бытьЕсли два знакомых человека к тому жеА когда бедный русский парень в интернете первому попавшемуся человеку вещает о своем отношении к казахам описывая всю нацию, то это чем попахивает? Там даже записывать не надо было,блогер В интернете имеет право не предупреждать что ведётся записьТолчки драит теперьИ кому он что доказал?))Как был дурак так и убьют там перед выходом дураком)Цитата:Ты же вкурсеВот сообщиЦитата:Погремуха а что стало с тем аком?)Цитата:Ты от того ака пароль забыла что-ли?))Ну не позорься)