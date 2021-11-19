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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23342
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 18:22
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 18:29
Цитата:
Ну могли бы в виде исключения щас отобрать)
Че им? Главное как скажешь что некие наши форумчане старики граждане России это оскорбление по их меркам?))
Россияне должны осокорбится за это
Цитата:
А серьезно? Тоесть когда я про вашу супругу писал это ничего?)) Соглашения никто не вспоминал?)
Цитата:
Aleksandr Petrovich
Ну или немного по другому но тоже мужским именем) если вы про нашу Юльку)
maxsaf:
По четвергам же вроде отбирают. Гуляй - не хочу
По четвергам же вроде отбирают. Гуляй - не хочу
Ну могли бы в виде исключения щас отобрать)
Че им? Главное как скажешь что некие наши форумчане старики граждане России это оскорбление по их меркам?))
Россияне должны осокорбится за это
Цитата:
maxsaf:
Не, это нарушение пункта соглашения. Про личную информацию
Не, это нарушение пункта соглашения. Про личную информацию
А серьезно? Тоесть когда я про вашу супругу писал это ничего?)) Соглашения никто не вспоминал?)
Цитата:
maxsaf:
Исходил от обратного. Как написать Юля на латинице?
Исходил от обратного. Как написать Юля на латинице?
Aleksandr Petrovich
Ну или немного по другому но тоже мужским именем) если вы про нашу Юльку)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11175
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 18:39
Цитата:
Да уже началось с Уральска
Скоро до нас дойдет
Жду вот
Чтобы пуканы тут подгорели у некоторых))
Цитата:
Ты с логикой и зрением дружишь?
Цитата:
Зачем? Он как раз не в башне сидел он мазута
Цитата:
Нет просто ты бы меньше врал про свою рашку
Цитата:
О чем со стройбатовцем говорить?
Цитата:
Тебя в Гугле забанили?
Ты же из лужи не выходишь какие тебе ссылки ещё персонаж?))
Цитата:
Ну вот и отмазыватели подтянулись))
Цитата:
Так-то если два человека на кухне ведут такой разговор то может быть
Если два знакомых человека к тому же
А когда бедный русский парень в интернете первому попавшемуся человеку вещает о своем отношении к казахам описывая всю нацию, то это чем попахивает? Там даже записывать не надо было,блогер В интернете имеет право не предупреждать что ведётся запись
Толчки драит теперь
И кому он что доказал?))
Как был дурак так и убьют там перед выходом дураком)
Цитата:
Ты же вкурсе
Вот сообщи
Цитата:
Погремуха а что стало с тем аком?)
Цитата:
Ты от того ака пароль забыла что-ли?))
Ну не позорься)
maxsaf:
Скучно - соберите инициативу группу и начните переименования)) Не развлечетесь, так хоть согреетесь
Скучно - соберите инициативу группу и начните переименования)) Не развлечетесь, так хоть согреетесь
Да уже началось с Уральска
Скоро до нас дойдет
Жду вот
Чтобы пуканы тут подгорели у некоторых))
Цитата:
serg kost:
Частично! И это после того, как я написал про полностью! необитаемую башню!
Частично! И это после того, как я написал про полностью! необитаемую башню!
Ты с логикой и зрением дружишь?
Цитата:
serg kost:
Давайте у alex_60 спросим?
Давайте у alex_60 спросим?
Зачем? Он как раз не в башне сидел он мазута
Цитата:
serg kost:
Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?
Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?
Нет просто ты бы меньше врал про свою рашку
Цитата:
serg kost:
Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами".
Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами".
О чем со стройбатовцем говорить?
Цитата:
serg kost:
Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?
Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?
Тебя в Гугле забанили?
Ты же из лужи не выходишь какие тебе ссылки ещё персонаж?))
Цитата:
Victor Yang:
Вообще да. Провокатор записал частный разговор и выложил в сеть. И я не сомневаюсь что в адрес русских такие же подобные разговоры на кухнях ведутся.
Вообще да. Провокатор записал частный разговор и выложил в сеть. И я не сомневаюсь что в адрес русских такие же подобные разговоры на кухнях ведутся.
Ну вот и отмазыватели подтянулись))
Цитата:
Victor Yang:
Но если два человека ведут такой разговор - это не является разжиганием межнациональной розни. А вот если человек выложил такой разговор на всеобщее обозрение - это уже самое настоящее разжигание.
Но если два человека ведут такой разговор - это не является разжиганием межнациональной розни. А вот если человек выложил такой разговор на всеобщее обозрение - это уже самое настоящее разжигание.
Так-то если два человека на кухне ведут такой разговор то может быть
Если два знакомых человека к тому же
А когда бедный русский парень в интернете первому попавшемуся человеку вещает о своем отношении к казахам описывая всю нацию, то это чем попахивает? Там даже записывать не надо было,блогер В интернете имеет право не предупреждать что ведётся запись
Толчки драит теперь
И кому он что доказал?))
Как был дурак так и убьют там перед выходом дураком)
Цитата:
Don Julio:
А китайцы вкурсе об этом? Ты им уже это сообщил?
А китайцы вкурсе об этом? Ты им уже это сообщил?
Ты же вкурсе
Вот сообщи
Цитата:
Don Julio:
Так это и были уйгуры и узбеки! Пить надо меньше! Меньше надо пить! Грузинское пиво
Так это и были уйгуры и узбеки! Пить надо меньше! Меньше надо пить! Грузинское пиво
Погремуха а что стало с тем аком?)
Цитата:
Don Julio:
Ура! Заработала! Теперь давай. Шаман-Завывайка, вместо своих обычных завываний и летаргический тряски, и шаманских проклятий ударь пару раз в свой бубен, разбуди свою спящую фантазию, поднапрягись, выдай чо нить эдакое! Не как обычно, свой кислый шмурдяк.
Ура! Заработала! Теперь давай. Шаман-Завывайка, вместо своих обычных завываний и летаргический тряски, и шаманских проклятий ударь пару раз в свой бубен, разбуди свою спящую фантазию, поднапрягись, выдай чо нить эдакое! Не как обычно, свой кислый шмурдяк.
Ты от того ака пароль забыла что-ли?))
Ну не позорься)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 19:31
Цитата:
То есть, ты про армию тут больше говорить не будешь? Ну и правильно, ты же не служил. Ничего не понимаешь в этом деле. Цитата:
Да любые на реальный колпак баксака. Ссылок нет, но ты будешь врать до посинения.
[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 19:32]
abaika95: О чем со стройбатовцем говорить?
То есть, ты про армию тут больше говорить не будешь? Ну и правильно, ты же не служил. Ничего не понимаешь в этом деле. Цитата:
abaika95:
какие тебе ссылки ещё персонаж?
какие тебе ссылки ещё персонаж?
Да любые на реальный колпак баксака. Ссылок нет, но ты будешь врать до посинения.
[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 19:32]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 19:44
Цитата:
А как же Павлодар? Вообще рассадник, не?
Доктор СИЗШ:
Согласен, надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город. Погалдят и успокоятся недовольные.
Согласен, надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город. Погалдят и успокоятся недовольные.
А как же Павлодар? Вообще рассадник, не?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 19:46
Цитата:
Что такого вы писали, о чем я сам до этого не упоминал?
abaika95:
А серьезно? Тоесть когда я про вашу супругу писал это ничего?)) Соглашения никто не вспоминал?)
А серьезно? Тоесть когда я про вашу супругу писал это ничего?)) Соглашения никто не вспоминал?)
Что такого вы писали, о чем я сам до этого не упоминал?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14309
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 19:53
не понял, а разве Рудный в юрисдикции
пакистана. почему оттуда идут призывы к переименованию?
пакистана. почему оттуда идут призывы к переименованию?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14309
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 19:56
да, хорошо хоть Россия электричество нам дает, сидели бы как в пещерном веке.
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