Прогноз на 5 дней
пасмурно-5°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42884
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 15:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В сентябре 2021 года в министерстве образования РК заявили, что уличные туалеты в школах еще есть в восьми регионах Казахстана, в том числе - в Костанайской области. В связи с этим "НГ" отправила запрос в управление образования.
Читать новость

Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
105
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 15:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туалетная тема стоит без обсуждения. Пока все увлечены спорами о переводе времени.
:lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23342
Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему школьных туалетов в Костанайской области?
Отправлено: 19.11.21 - 15:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Туалетная тема стоит без обсуждения.

А зачем, её - обсуждать?... ;-) :-(
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1664
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 15:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Туалетная тема стоит без обсуждения.

Я бы к такой хорошей картинке сделал надпись: "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по одиночке!"
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
740
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 19:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в 162 школах в туалетах нет закрытых кабинок Источник:

Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе, так сказать.
Неужели так сложно сделать по человечески?
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11724
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 19:52
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Ну вот пусть управление образования в полном составе сходит в туалет в одной из таких школ. Испытать на себе,

Полностью поддерживаю. И обязательно с фото в газете!
Иначе никто не поверит.

Все дело в том, что в разных странах разные туалетные традиции. Например в Египте туалетная бумага стоит денег точно так же как слезть с верблюда.

Может быть эти представители отдела ликвидации образования из Египта, или из Актюбинска приехали, и недавно слезли с верблюда!
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8153
Re: Все тёплые, но не все с кабинками - Как решили проблему...
Отправлено: 19.11.21 - 20:02
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж 85,2 млн. на 46 школ, это же 1,85 млн. про школу, а на перегородки с дверцей за 3 копейки не хватило. Кто принимал то такое чудо?перегородки ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS