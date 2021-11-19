Отправлено: - 13:37

abaika95: Остался зануда врун Серега

abaika95:

Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой

abaika95: Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема Источник:=1530

abaika95: Частично

abaika95:

Россия живёт за счёт старых заслуг СССР

abaika95:

А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))

abaika95:

археологические и письменные источники есть

[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 13:41]

Ничего нового. Врун других во вранье обвиняет: Цитата:Цитата:Хорошо. Смотрим:Цитата:Цитата:И это после того, как я написал пронеобитаемую башню! А врун абайка начал доказывать, что полностью необитаемая башня была у Т-72.Давайте у alex_60 спросим?Цитата:Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?Цитата:Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами"...Цитата:Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?