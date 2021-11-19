Прогноз на 5 дней
пасмурно-4°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Обусловлена северо-атлантическим циклоном» - О погоде в Костанае и области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42882
«Обусловлена северо-атлантическим циклоном» - О погоде в Костанае и области
Отправлено: 19.11.21 - 17:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу, 20 ноября, на востоке Костанайской области ожидается небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на востоке области - 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на востоке - минус 13-18 градусов.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23337
Re: «Обусловлена северо-атлантическим циклоном» - О погоде в...
Отправлено: 19.11.21 - 17:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А угля так и нет, в Айетовке... 8-) :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS