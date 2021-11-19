Отправлено: - 15:38

Ильзира:

вообще - курс молодого бойца в фотоателье у мастеров им в помощь

Цитата:Некоторые считают, что фотографировать это просто нажать на кнопку смартфона. Ну или цифрового фотоаппарата.Не то что ранешне. Экспозиция, выдержка, и колдовство в тёмной ванной с красным фонарем.Искусство фотографии умерло вместе с появлением цифры...И вообще! Не бывает не красивых женщин, бывает плохой фотограф!