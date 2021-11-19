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≡ Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42882
Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте
Отправлено: 19.11.21 - 13:36
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Найдено объяснение тому, почему фото казахстанцев для паспортов получаются не очень удачными. Ерлан Оспанов при оформлении документов в ЦОНе он заметил, что объектив фотоаппарата настроен на короткий фокус 24 миллиметра, что не очень правильно для фото на документы.
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И
§ Ильзира
(Пользователи)
Регистрация:
14.11.21
Сообщений:
2
Re: Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте...
Отправлено: 19.11.21 - 13:36
#1
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Некоторые сотрудники ЦОНа сочувственно спрашивают - вам понравилось или переснимем?)))) А вообще - курс молодого бойца в фотоателье у мастеров им в помощь!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
105
Re: Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте...
Отправлено: 19.11.21 - 15:38
#2
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Цитата:
Ильзира:
вообще - курс молодого бойца в фотоателье у мастеров им в помощь

Некоторые считают, что фотографировать это просто нажать на кнопку смартфона. Ну или цифрового фотоаппарата.
Не то что ранешне. Экспозиция, выдержка, и колдовство в тёмной ванной с красным фонарем.
Искусство фотографии умерло вместе с появлением цифры...
И вообще! Не бывает не красивых женщин, бывает плохой фотограф!
;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
580
Re: Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте...
Отправлено: 19.11.21 - 16:56
#3
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Разговаривают два фотографа:
- Я вчера с девушкой познакомился.
- Красивая?
- Ну это смотря как свет поставить.

А вообще объектив с фокусным расстоянием 50 мм соответствует восприятию человеческого глаза. Но это на полной матрице.
85 мм начали считать стандартом уже в наше время.

Главное в фото это свет и опыт фотографа. Объектив тоже важен, но вторичен.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14299
Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте
Отправлено: 19.11.21 - 17:57
#4
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Цитата:
Don Julio:
вообще! Не бывает не красивых женщин,


две темы обьединю.
про красивых и перевод стрелок.

///Темнота — друг молодежи,
в темноте не видно рожи!
— я люблю тебя! — я тоже!
-я хочу тебя! — я тоже!
-а как тебя зовут?
— Сережа! — ух ты, бл@
, меня ведь тоже!..)))///
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