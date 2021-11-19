Отправлено: - 15:48

Огонь, тема!Сейчас слетятся как мухи на мёд.Сегодня Лаврову и Симонян, будет икаться. А они ни разу не поймут, что это оттого, что здесь на форуме им будут перемывать кости, мифические Завывайки и прочие Сизофреники.