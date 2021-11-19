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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14107
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:40
Цитата:
Скучно - соберите инициативу группу и начните переименования)) Не развлечетесь, так хоть согреетесь
abaika95:
Нет,мне скучно становится Пора потролить немного
Нет,мне скучно становится Пора потролить немного
Скучно - соберите инициативу группу и начните переименования)) Не развлечетесь, так хоть согреетесь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 580
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 13:37
Ничего нового. Врун других во вранье обвиняет: Цитата:
Цитата:
Хорошо. Смотрим:
Цитата:
Цитата:
Частично! И это после того, как я написал про полностью! необитаемую башню! А врун абайка начал доказывать, что полностью необитаемая башня была у Т-72.
Давайте у alex_60 спросим?
Цитата:
Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?Цитата:
Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами"...Цитата:
Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?
[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 13:41]
abaika95: Остался зануда врун Серега
Цитата:
abaika95:
Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой
Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой
Хорошо. Смотрим:
Цитата:
abaika95: Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема Источник:=1530
Цитата:
abaika95: Частично
Частично! И это после того, как я написал про полностью! необитаемую башню! А врун абайка начал доказывать, что полностью необитаемая башня была у Т-72.
Давайте у alex_60 спросим?
Цитата:
abaika95:
Россия живёт за счёт старых заслуг СССР
Россия живёт за счёт старых заслуг СССР
Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?Цитата:
abaika95:
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))
Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами"...Цитата:
abaika95:
археологические и письменные источники есть
археологические и письменные источники есть
Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?
[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 13:41]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 13:46
Цитата:
Согласен, надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город. Погалдят и успокоятся недовольные. Сарбайск мое название предварительное.
maxsaf:
Согласен, надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город. Погалдят и успокоятся недовольные. Сарбайск мое название предварительное.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:00
так быстро. просто класс.
и погода классная на улице.
и погода классная на улице.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 70
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:07
Цитата:
И Костанай тоже пора уже .
Доктор СИЗШ:
Согласен, надо переименовать город Рудный
Согласен, надо переименовать город Рудный
И Костанай тоже пора уже .
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:08
Цитата:
Вообще да. Провокатор записал частный разговор и выложил в сеть. И я не сомневаюсь что в адрес русских такие же подобные разговоры на кухнях ведутся.
Но если два человека ведут такой разговор - это не является разжиганием межнациональной розни. А вот если человек выложил такой разговор на всеобщее обозрение - это уже самое настоящее разжигание.
[Исправлено: Victor Yang, 19.11.2021 - 14:14]
abaika95:
Божко тому пример Бедный русский парень пострадал низачто
Божко тому пример Бедный русский парень пострадал низачто
Вообще да. Провокатор записал частный разговор и выложил в сеть. И я не сомневаюсь что в адрес русских такие же подобные разговоры на кухнях ведутся.
Но если два человека ведут такой разговор - это не является разжиганием межнациональной розни. А вот если человек выложил такой разговор на всеобщее обозрение - это уже самое настоящее разжигание.
[Исправлено: Victor Yang, 19.11.2021 - 14:14]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:14
недавно писали,случай был в Пакистане.
Грузовик с бензином перевернулся,
деревенский мулла сказал односельчанам - подарок Аллаха!
и все пошлю черпать бензин в ведра.
Два дебила решили покурить.
140 трупов, еще больше обгорело...
суровые пакистанские реалии.
Грузовик с бензином перевернулся,
деревенский мулла сказал односельчанам - подарок Аллаха!
и все пошлю черпать бензин в ведра.
Два дебила решили покурить.
140 трупов, еще больше обгорело...
суровые пакистанские реалии.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:20
Цитата:
Писали или писали? Где скачал инфо? ///Поменьше налегай на боярышник!
[Исправлено: Iney, 19.11.2021 - 14:25]
alex_60:
Писали или писали? Где скачал инфо? ///Поменьше налегай на боярышник!
[Исправлено: Iney, 19.11.2021 - 14:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 105
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 16:01
Цитата:
А китайцы вкурсе об этом? Ты им уже это сообщил?
Цитата:
Так это и были уйгуры и узбеки!
Пить надо меньше!
Меньше надо пить!
Грузинское пиво.
Цитата:
Не знаю что такое разгорвы. А таран, это то что таранит?
Класно они завлекают. Главно, непонятно и как-то загадошно.
Или это тоже байки? Байки от Абайки.
Цитата:
Цитата:
Ура! Заработала!
Теперь давай. Шаман-Завывайка, вместо своих обычных завываний и летаргический тряски, и шаманских проклятий ударь пару раз в свой бубен, разбуди свою спящую фантазию, поднапрягись, выдай чо нить эдакое!
Не как обычно, свой кислый шмурдяк.
Жду
abaika95:
Китайцы обожают уйгрускую и узбекскую кухню
Китайцы обожают уйгрускую и узбекскую кухню
А китайцы вкурсе об этом? Ты им уже это сообщил?
Цитата:
abaika95:
Как-то тусовался с из делегацией
Как-то тусовался с из делегацией
Так это и были уйгуры и узбеки!
Пить надо меньше!
Меньше надо пить!
Грузинское пиво.
Цитата:
abaika95:
Всё разгорвы что китайцы едят таранов это байки для глупых Это у них завлекаловка для туристов сейчас
Всё разгорвы что китайцы едят таранов это байки для глупых Это у них завлекаловка для туристов сейчас
Не знаю что такое разгорвы. А таран, это то что таранит?
Класно они завлекают. Главно, непонятно и как-то загадошно.
Или это тоже байки? Байки от Абайки.
Цитата:
abaika95:
погремух дон дигидон,
погремух дон дигидон,
Цитата:
abaika95:
он Хуля
он Хуля
Ура! Заработала!
Теперь давай. Шаман-Завывайка, вместо своих обычных завываний и летаргический тряски, и шаманских проклятий ударь пару раз в свой бубен, разбуди свою спящую фантазию, поднапрягись, выдай чо нить эдакое!
Не как обычно, свой кислый шмурдяк.
Жду
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 16:36
тут упоминают какого то сизофреника.
что за птица?
знаю есть сизоворонка, сиренегрудая, а вот про сизофреник впервые слышу.
что за птица?
знаю есть сизоворонка, сиренегрудая, а вот про сизофреник впервые слышу.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 17:59
Цитата:
Скоро кончатся твои фантазии, как человек убогий . С кем воевал до меня? Неужели с абайкой и 111ым? Нацик с тебя еще тот! Никак не подавишься с казахским хлебушком!
alex_60:
Скоро кончатся твои фантазии, как человек убогий . С кем воевал до меня? Неужели с абайкой и 111ым? Нацик с тебя еще тот! Никак не подавишься с казахским хлебушком!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8151
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 18:00
Цитата:
Первые четыре буквы читаются как "большие"
alex_60:
что за птица?
что за птица?
Первые четыре буквы читаются как "большие"
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