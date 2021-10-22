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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 21:06
/вечер, админам/модераторам "НГ". Скажите пожалуйста, есть какой-то в логах счетчик комментариев у пользователя, сколько ему осталось написать не нарушающих правил комментов, чтобы не ждать "проверки комментария"? Сколько у меня еще лимита, лично. а то все проверка и проверка. Хотя ничего плохого не пишу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 22:28
НГ, емае, вы можете ответить на вопрос?
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 343
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.10.21 - 08:33
Цитата:
Доброе утро.
Перевод осуществляем по понедельникам и четвергам. Из Пользователей в Полноправные после нарушений человека переводят тогда, когда на последние 30 комментариев у него не остается нарушений. Т.е. последние 30 комментариев должны быть чистыми, все одобрены модераторами.
У нас отображается количество нарушений на последние 30 комментариев. Их я вам напишу в личку.
3DO:
Скажите пожалуйста, есть какой-то в логах счетчик комментариев у пользователя, сколько ему осталось написать не нарушающих правил комментов, чтобы не ждать "проверки комментария"? Сколько у меня еще лимита, лично. а то все проверка и проверка. Хотя ничего плохого не пишу
Скажите пожалуйста, есть какой-то в логах счетчик комментариев у пользователя, сколько ему осталось написать не нарушающих правил комментов, чтобы не ждать "проверки комментария"? Сколько у меня еще лимита, лично. а то все проверка и проверка. Хотя ничего плохого не пишу
Доброе утро.
Перевод осуществляем по понедельникам и четвергам. Из Пользователей в Полноправные после нарушений человека переводят тогда, когда на последние 30 комментариев у него не остается нарушений. Т.е. последние 30 комментариев должны быть чистыми, все одобрены модераторами.
У нас отображается количество нарушений на последние 30 комментариев. Их я вам напишу в личку.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.11.21 - 15:53
У меня вопрос к редакции, особенно к модераторам. А не получится так, что потакая а форумах всяческим провокаторам, вам потом не придётся принимать меры, какие были приняты по Куату и ему подобным?Почему здесь процветают оскорбления, переходящие в обыкновенный национализм? Почему пропускаются уничижительные названия стран,народов?Почему вы позволяете отдельным личностям вести себя настолько вольготно? Почему допускаются передёргивание фактов, переворачивание слов? Разве в ваших же правилах не сказано об этом? И как можно уважать правила, если вы сами не следите за их соблюдением?!Выходит, это не правила, а Филькина грамота?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.11.21 - 16:06
Цитата:
Модераторы не отвечают на вопросы и не разъясняют свои решения. Для этого есть администрация. Жалобы на модерацию присылайте в личку. Жалобы на конкретные комментарии - туда же. Всё - с активными ссылками. У администрации нет стремления поддерживать кого-либо из комментаторов. Контент форума во многом определяют сами комментаторы. Но если нарушения правил сайта нет, наказывать мы не можем.
Уже не ваш земляк:
У меня вопрос к редакции, особенно к модераторам.
У меня вопрос к редакции, особенно к модераторам.
Модераторы не отвечают на вопросы и не разъясняют свои решения. Для этого есть администрация. Жалобы на модерацию присылайте в личку. Жалобы на конкретные комментарии - туда же. Всё - с активными ссылками. У администрации нет стремления поддерживать кого-либо из комментаторов. Контент форума во многом определяют сами комментаторы. Но если нарушения правил сайта нет, наказывать мы не можем.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14292
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.11.21 - 16:32
этот ответ администрации
кого нибудь устроил?
а ,сообщество?
кого нибудь устроил?
а ,сообщество?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.11.21 - 16:40
Цитата:
А я здесь не для того, чтобы устраивать, либо не устраивать кого-либо из пользователей. Я объясняю алгоритм, по которому мы работаем. Не в первый раз кстати. Как реагировать на мои разъяснения - дело индивидуальное.
alex_60:
этот ответ администрации кого нибудь устроил?
этот ответ администрации кого нибудь устроил?
А я здесь не для того, чтобы устраивать, либо не устраивать кого-либо из пользователей. Я объясняю алгоритм, по которому мы работаем. Не в первый раз кстати. Как реагировать на мои разъяснения - дело индивидуальное.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.11.21 - 21:19
Цитата:
Уважаемый Тимур! Как мне было разъяснено, модераторы не должны ничего никому объяснять. А если возникают вопросы по качеству модерации?К кому обращаться? У меня вот, например, часто возникают вопросы к модераторам. Но вы так установили в правилах, что они не подотчётны и ни за что не отвечают. Даже если они в итоге оказываются неправы, то даже элементарного "извините" от них не дождёшься! Давайте будем взаимно вежливы и давайте будем уважать друг друга! И цените своего читателя!Потому что если не будет уважения, то форум скатится к обычной помойке. С уважением, Уже не ваш земляк.
Тимур Гафуров:
Уважаемый Тимур! Как мне было разъяснено, модераторы не должны ничего никому объяснять. А если возникают вопросы по качеству модерации?К кому обращаться? У меня вот, например, часто возникают вопросы к модераторам. Но вы так установили в правилах, что они не подотчётны и ни за что не отвечают. Даже если они в итоге оказываются неправы, то даже элементарного "извините" от них не дождёшься! Давайте будем взаимно вежливы и давайте будем уважать друг друга! И цените своего читателя!Потому что если не будет уважения, то форум скатится к обычной помойке. С уважением, Уже не ваш земляк.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23331
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.21 - 14:40
Тов. Гафуров Т., покажите нам пункт правил,
где написано, что за 3 удалённых комментария
в пятницу, меры принимаются к нарушителю только
в понедельник. Заранее благодарен...
где написано, что за 3 удалённых комментария
в пятницу, меры принимаются к нарушителю только
в понедельник. Заранее благодарен...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.11.21 - 14:59
Цитата:
Нет в правилах такого пункта. Решение приняли в редакции, исходя из наших возможностей. Чаще наказывать за нарушения не можем - рук не хватает. Понедельник и четверг - установленные мной дни для применения штрафных санкций.
drakon:
Тов. Гафуров Т., покажите нам пункт правил,
Тов. Гафуров Т., покажите нам пункт правил,
Нет в правилах такого пункта. Решение приняли в редакции, исходя из наших возможностей. Чаще наказывать за нарушения не можем - рук не хватает. Понедельник и четверг - установленные мной дни для применения штрафных санкций.
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