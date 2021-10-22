Отправлено: - 08:33

3DO:

Скажите пожалуйста, есть какой-то в логах счетчик комментариев у пользователя, сколько ему осталось написать не нарушающих правил комментов, чтобы не ждать "проверки комментария"? Сколько у меня еще лимита, лично. а то все проверка и проверка. Хотя ничего плохого не пишу

Цитата:Доброе утро.Перевод осуществляем по понедельникам и четвергам. Из Пользователей в Полноправные после нарушений человека переводят тогда, когда на последние 30 комментариев у него не остается нарушений. Т.е. последние 30 комментариев должны быть чистыми, все одобрены модераторами.У нас отображается количество нарушений на последние 30 комментариев. Их я вам напишу в личку.