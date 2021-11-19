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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14107
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:40
#1711
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Цитата:
abaika95:
Нет,мне скучно становится Пора потролить немного

Скучно - соберите инициативу группу и начните переименования)) Не развлечетесь, так хоть согреетесь :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
579
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 13:37
#1712
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Ничего нового. Врун других во вранье обвиняет: Цитата:
abaika95: Остался зануда врун Серега

Цитата:
abaika95:
Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой

Хорошо. Смотрим:
Цитата:
abaika95: Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема Источник:=1530

Цитата:
abaika95: Частично

Частично! И это после того, как я написал про полностью! необитаемую башню! А врун абайка начал доказывать, что полностью необитаемая башня была у Т-72.
Давайте у alex_60 спросим?
Цитата:
abaika95:
Россия живёт за счёт старых заслуг СССР

Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?Цитата:
abaika95:
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))

Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами"...Цитата:
abaika95:
археологические и письменные источники есть

Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?

[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 13:41]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 13:46
#1713
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Цитата:
maxsaf:

Согласен, надо переименовать город Рудный, и все его улицы.Это в конце концов казахстанский город. Погалдят и успокоятся недовольные. Сарбайск мое название предварительное.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:00
#1714
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так быстро. просто класс.
и погода классная на улице.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
70
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:07
#1715
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Согласен, надо переименовать город Рудный

И Костанай тоже пора уже .
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14539
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:08
#1716
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Цитата:
abaika95:
Божко тому пример Бедный русский парень пострадал низачто

Вообще да. Провокатор записал частный разговор и выложил в сеть. И я не сомневаюсь что в адрес русских такие же подобные разговоры на кухнях ведутся.
Но если два человека ведут такой разговор - это не является разжиганием межнациональной розни. А вот если человек выложил такой разговор на всеобщее обозрение - это уже самое настоящее разжигание.

[Исправлено: Victor Yang, 19.11.2021 - 14:14]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14292
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:14
#1717
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недавно писали,случай был в Пакистане.
Грузовик с бензином перевернулся,
деревенский мулла сказал односельчанам - подарок Аллаха!
и все пошлю черпать бензин в ведра.
Два дебила решили покурить.
140 трупов, еще больше обгорело...
суровые пакистанские реалии.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
384
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 14:20
#1718
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Цитата:
alex_60:

Писали или писали? Где скачал инфо? ///Поменьше налегай на боярышник!

[Исправлено: Iney, 19.11.2021 - 14:25]
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