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≡ "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42879
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 10:30
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Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
524
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 12:30
#30
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Цитата:
Тот самый:
полдень в 12 часов дня, а у нас он сегодня в 13:30


А чем именно это вредит вам? Или тоже клиника?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1230
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 12:54
#31
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А чем именно это вредит вам?


Логично предположить, что если полдень позже на 1,5 часа, то и восходы тоже. А график работы/учёбы не смещён вперёд, вот этим мне и вредит.
Профайл
7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
24
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 13:31
#32
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Министрам, живущим в Алмате конечно сложно понять. Там уже в седьмом часу начинает светать, а к восьми вообще светлое утро, просыпаешься и совсем по - другому себя чувствуешь. А в Костанае идешь на работу темень и только к половине десятого начинает светать, просыпается организм и хочется начать работать.
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
384
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 13:40
#33
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На себя посмотрите, проезжал по Сибири в 10 утра, машины ехали на дальнем свете фар. Это как?
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
70
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 13:54
#34
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Самое интересное о человеках то никто и не думал , переводить стали из за экономии ...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23331
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 14:03
#35
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Цитата:
YESNO:
переводить стали из за экономии ...

Из-за какой экономии? Перевёл - Назарбаев.
Ждите, когда он уйдёт, переведут - потом... :-o
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
70
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 14:05
#36
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Цитата:
drakon:
Из-за какой экономии? Перевёл - Назарбаев. Ждите, когда он уйдёт, переведут - потом.

Пыль смахните- историческую. С чего все начиналось .
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
524
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 14:19
#37
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Цитата:
71422:
и хочется начать работать.


Ну в этом я сомневаюсь!!!!!!!!!!!
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1660
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 15:18
#38
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Цитата:
abaika95:
а на деле власть четко ответила

Жаль, что, как всегда, не на тот вопрос.
Цитата:
abaika95:
Истерикой мракобесов-удовлетворен

Опять закричал обследуемый, дергаясь в оргазме перед тестовым монитором. Доктор Ситро взял блокнот и записал: "Пациента очень хорошо удовлетворяют истерики". Потом наклонился к тестируемому, отвесил затрещину и визгливо закричал, - "Вас, голубчик, переведем в палату к буйным, там будете тащиться, тащиться и тащиться!" Тело пациента выгнулось в пароксизме удовольствия, неистово заколотилось и вдруг расслабилось. Из уголка рта потянулась ниточка слюны. Довольная улыбка однозначно свидетельствовала, что истеричное поведение доктора как обычно достигло цели.
Профайл
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