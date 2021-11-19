Ничего нового. Врун других во вранье обвиняет: Цитата:
abaika95: Остался зануда врун Серега
Цитата:
abaika95:
Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой
Хорошо. Смотрим:
Цитата:
abaika95: Так-то уже в т 72 башня уже была необитаема Источник:=1530
Цитата:
abaika95: ЧастичноЧастично!
И это после того, как я написал про полностью!
необитаемую башню! А врун абайка начал доказывать, что полностью необитаемая башня была у Т-72.
Давайте у alex_60 спросим?
Цитата:
abaika95:
Россия живёт за счёт старых заслуг СССР
Нужно было закрыть все советское, как у нас? И ты был бы счастлив?Цитата:
abaika95:
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))
Ты хочешь об армии поговорить? Начинай. Про "пьяных летчиков" и "негодных мотострелков с танкистами"...Цитата:
abaika95:
археологические и письменные источники есть
Ссылок, как всегда, у тебя не будет? На то, что такие головные уборы носили большинство баскаков?[Исправлено: serg kost, 19.11.2021 - 13:41]