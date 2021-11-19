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≡ "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42878
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 10:30
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Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8266
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:18
#15
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Цитата:
Маркс:
, спрашиваю в очередной раз, а что другие месяцы уже отменили? Или посещать садик нужно только в январе?

Ну вот видите нет ответа :lol:
Вся проблема то из за 3 месяцев в году и даже в эти 3 месяца просыпаясь в 6 утра ,всё равно будет темно,так что перестаньте людям голову морочить ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14538
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:30
#16
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Почему же тогда Кызылординскую область перевели без проблем? Может потому что руководство этой области не было против?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8266
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:32
#17
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Цитата:
Victor Yang:
Почему же тогда Кызылординскую область перевели без проблем? Может потому что руководство этой области не было против?

Они уже пожалели,была статья на эту тему и комментарии к ней.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1659
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:41
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Ну вот видите нет ответа

Не все имеющие уши могут услышать, не все имеющие глаза могут увидеть.
Цитата:
Добринцофф:
Вся проблема то из за 3 месяцев в году

Наоборот, только три месяца в году при нынешнем режиме можно назвать нормальными.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14290
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:43
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Они уже пожалели,была статья на эту тему и комментарии к ней


в каждой области по одному добринцову найдется.
тут сомнений нет.
как говорится, в семье не без...

[Исправлено: alex_60, 19.11.2021 - 11:44]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:51
#20
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Цитата:
юля елиссева:
Сейчас нурлыбот и Добринец начнут старую песню что нам и в этом поясе хорошо.

Хватает того что тут мужик под видом бабы и ещё куча баб под видом мужиков раз за разом одно и тоже трут бесполезно а на деле власть четко ответила
Катитесь колбаской по малой Спасской)))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:52
#21
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Истерикой мракобесов-удовлетворен
Несите другую тему эта надоела уже
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14538
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:56
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра? После вашего перевода светать начнёт в 6 утра?

Я вот вожу ребенка в школу к 7.30. В конце октября было светло утром. То есть по темноте в школу он будет ходить всего четыре месяца - ноябрь, декабрь, январь и февраль. По времени Кустаная добавляется ещё месяца 2 похода в школу по темноте. Итого - из 8 учебных месяцев по темноте в школу дети ходят 6 месяцев. Ну и глупо оспаривать воздействие света на пробуждение.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14290
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:56
#23
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///обратилась руководитель общественного объединения "Радуга"
родителей детей-инвалидов в Костанае//

если уж родителей детей инвалидов не услышат,
то это вообще мрак.

[Исправлено: alex_60, 19.11.2021 - 12:07]
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1229
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:58
#24
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Цитата:
Добринцофф:Отправлено: 19.11.21 - 11:00 -


Вот о чём я и говорю ;-):lol: А Абайка пока спит.

Цитата:
Добринцофф:
Вы на простой вопрос не можете ответить уже два года. Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра?


Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале (сместит время восхода до начала занятий). А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1 и в школу/садик идти не ночью в кромешной темноте, а в сумерках хотя бы.

И уже 3-й год говорю: съездите зимой в Актюбинск, Курган или Челябинск (города рядом с нами, почти на том же градусе широты), которые живут в нашем старом часовом поясе - там просыпаться и жить зимой легче.

Цитата:
Добринцофф:
Нет не устроит,темнеть будет раньше.


Зато и светать раньше. А кто рано встаёт - тому Бог подаёт
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
788
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:58
#25
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Ожидаемый ответ. А что, вы ждали, что он против решения властей попрет? Он и есть ее представитель. Ну а всяким Абайкам, им бесполезно обьяснять про биоритмы или циркадные ритмы, они отрабатывают свои бабки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
522
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 12:11
#26
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Опять из пустого в порожнее. Раньше жили без часов и просыпались с первыми петухами. А сейчас гляди ка вредно рано просыпаться. 12-часовой формат исчисления времени предполагает разбиение 24 часов, составляющих сутки, на два 12-часовых интервала — пополуночи и пополудни. Для большинства дневных животных день, естественно, начинается на рассвете и заканчивается на закате. Человек, со своими культурными традициями и научными знаниями, сформировал собственные представления о времени начала суток и разделении их на характерные периоды.Древний человек ориентировался по счёту времени на день, либо ночь.Еврейские сутки начинаются или с заходом солнца, или в сумерках (когда появляются звёзды третьей величины) В исламе сутки считаются от захода солнца до захода, то есть полное исчезновение солнца на горизонте обозначает начало нового дня, вне зависимости от зарева. У не обладающий душевным равновесием, психически неустойчивых возникает стрессовое состояние при переводе времени зима лето. Похоже такое заболевание имеется у этой белокурой дамочки которая со слезами на глазах и соплями по колено бегает по судам что бы восстановить своё психическое состояние.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1229
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 12:14
#27
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Цитата:
Доктор СИЗШ: Зачем превращать все в область политики?


Потому что учёных в области нет, которые могли бы поднять этот вопрос и обосновать научно.

Цитата:
Доктор СИЗШ: Люди могут договориться между собой! Когда угомонитесь наконец?


Ну, пусть сделают школы с 9 утра, детсады с 8, работу с 09:00 - 09:30. Будет как в их любимом Китае (один пояс, разные графики работы). Хотя бы зимой (с 30 октября до 30 марта). И вот так бы большинство устроило, но никто ж не делает.

Цитата:
Доктор СИЗШ: Когда угомонитесь наконец?


Когда проблему решат
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1229
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 12:18
#28
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
12-часовой формат исчисления времени предполагает


полдень в 12 часов дня, а у нас он сегодня в 13:30, а в феврале бывает и в 13:50. Т.е. живём мы на 1,5-2 часа раньше времени, которое закладывалось этой системой.
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