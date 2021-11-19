Отправлено: - 11:58

Добринцофф:Отправлено: 19.11.21 - 11:00 -

Добринцофф:

Вы на простой вопрос не можете ответить уже два года. Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра?

Добринцофф:

Нет не устроит,темнеть будет раньше.

Цитата:Вот о чём я и говорюА Абайка пока спит.Цитата:Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале (сместит время восхода до начала занятий). А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1 и в школу/садик идти не ночью в кромешной темноте, а в сумерках хотя бы.И уже 3-й год говорю: съездите зимой в Актюбинск, Курган или Челябинск (города рядом с нами, почти на том же градусе широты), которые живут в нашем старом часовом поясе - там просыпаться и жить зимой легче.Цитата:Зато и светать раньше. А кто рано встаёт - тому Бог подаёт