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"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42878
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 10:30
Жители Костанайской области попросили Министерство здравоохранения Казахстана исследовать влияние на организм людей "неправильного" часового пояса, в котором они живут.
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"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:18
Цитата:
Ну вот видите нет ответа
Вся проблема то из за 3 месяцев в году и даже в эти 3 месяца просыпаясь в 6 утра ,всё равно будет темно,так что перестаньте людям голову морочить
Маркс:
, спрашиваю в очередной раз, а что другие месяцы уже отменили? Или посещать садик нужно только в январе?
, спрашиваю в очередной раз, а что другие месяцы уже отменили? Или посещать садик нужно только в январе?
Ну вот видите нет ответа
Вся проблема то из за 3 месяцев в году и даже в эти 3 месяца просыпаясь в 6 утра ,всё равно будет темно,так что перестаньте людям голову морочить
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:30
Почему же тогда Кызылординскую область перевели без проблем? Может потому что руководство этой области не было против?
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:32
Цитата:
Они уже пожалели,была статья на эту тему и комментарии к ней.
Victor Yang:
Почему же тогда Кызылординскую область перевели без проблем? Может потому что руководство этой области не было против?
Почему же тогда Кызылординскую область перевели без проблем? Может потому что руководство этой области не было против?
Они уже пожалели,была статья на эту тему и комментарии к ней.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1659
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:41
Цитата:
Не все имеющие уши могут услышать, не все имеющие глаза могут увидеть.
Цитата:
Наоборот, только три месяца в году при нынешнем режиме можно назвать нормальными.
Добринцофф:
Ну вот видите нет ответа
Ну вот видите нет ответа
Не все имеющие уши могут услышать, не все имеющие глаза могут увидеть.
Цитата:
Добринцофф:
Вся проблема то из за 3 месяцев в году
Вся проблема то из за 3 месяцев в году
Наоборот, только три месяца в году при нынешнем режиме можно назвать нормальными.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14290
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:43
Цитата:
в каждой области по одному добринцову найдется.
тут сомнений нет.
как говорится, в семье не без...
[Исправлено: alex_60, 19.11.2021 - 11:44]
Добринцофф:
Они уже пожалели,была статья на эту тему и комментарии к ней
Они уже пожалели,была статья на эту тему и комментарии к ней
в каждой области по одному добринцову найдется.
тут сомнений нет.
как говорится, в семье не без...
[Исправлено: alex_60, 19.11.2021 - 11:44]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:51
Цитата:
Хватает того что тут мужик под видом бабы и ещё куча баб под видом мужиков раз за разом одно и тоже трут бесполезно а на деле власть четко ответила
Катитесь колбаской по малой Спасской)))
юля елиссева:
Сейчас нурлыбот и Добринец начнут старую песню что нам и в этом поясе хорошо.
Сейчас нурлыбот и Добринец начнут старую песню что нам и в этом поясе хорошо.
Хватает того что тут мужик под видом бабы и ещё куча баб под видом мужиков раз за разом одно и тоже трут бесполезно а на деле власть четко ответила
Катитесь колбаской по малой Спасской)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:52
Истерикой мракобесов-удовлетворен
Несите другую тему эта надоела уже
Несите другую тему эта надоела уже
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:56
Цитата:
Я вот вожу ребенка в школу к 7.30. В конце октября было светло утром. То есть по темноте в школу он будет ходить всего четыре месяца - ноябрь, декабрь, январь и февраль. По времени Кустаная добавляется ещё месяца 2 похода в школу по темноте. Итого - из 8 учебных месяцев по темноте в школу дети ходят 6 месяцев. Ну и глупо оспаривать воздействие света на пробуждение.
Добринцофф:
Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра? После вашего перевода светать начнёт в 6 утра?
Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра? После вашего перевода светать начнёт в 6 утра?
Я вот вожу ребенка в школу к 7.30. В конце октября было светло утром. То есть по темноте в школу он будет ходить всего четыре месяца - ноябрь, декабрь, январь и февраль. По времени Кустаная добавляется ещё месяца 2 похода в школу по темноте. Итого - из 8 учебных месяцев по темноте в школу дети ходят 6 месяцев. Ну и глупо оспаривать воздействие света на пробуждение.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14290
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:56
///обратилась руководитель общественного объединения "Радуга"
родителей детей-инвалидов в Костанае//
если уж родителей детей инвалидов не услышат,
то это вообще мрак.
[Исправлено: alex_60, 19.11.2021 - 12:07]
родителей детей-инвалидов в Костанае//
если уж родителей детей инвалидов не услышат,
то это вообще мрак.
[Исправлено: alex_60, 19.11.2021 - 12:07]
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 11:58
Цитата:
Вот о чём я и говорю А Абайка пока спит.
Цитата:
Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале (сместит время восхода до начала занятий). А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1 и в школу/садик идти не ночью в кромешной темноте, а в сумерках хотя бы.
И уже 3-й год говорю: съездите зимой в Актюбинск, Курган или Челябинск (города рядом с нами, почти на том же градусе широты), которые живут в нашем старом часовом поясе - там просыпаться и жить зимой легче.
Цитата:
Зато и светать раньше. А кто рано встаёт - тому Бог подаёт
Добринцофф:Отправлено: 19.11.21 - 11:00 -
Вот о чём я и говорю А Абайка пока спит.
Цитата:
Добринцофф:
Вы на простой вопрос не можете ответить уже два года. Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра?
Вы на простой вопрос не можете ответить уже два года. Спрашиваю очередной раз как поможет перевод стрелок на 1 час в январе,детям или их родителям, которые идут в садик к 7 утра?
Уже несколько раз на него ответил: это точно поможет в ноябре и феврале (сместит время восхода до начала занятий). А в декабре-январе будут дети учиться при искусственном освещении не 2 первых урока, а 1 и в школу/садик идти не ночью в кромешной темноте, а в сумерках хотя бы.
И уже 3-й год говорю: съездите зимой в Актюбинск, Курган или Челябинск (города рядом с нами, почти на том же градусе широты), которые живут в нашем старом часовом поясе - там просыпаться и жить зимой легче.
Цитата:
Добринцофф:
Нет не устроит,темнеть будет раньше.
Нет не устроит,темнеть будет раньше.
Зато и светать раньше. А кто рано встаёт - тому Бог подаёт
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 788
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 11:58
Ожидаемый ответ. А что, вы ждали, что он против решения властей попрет? Он и есть ее представитель. Ну а всяким Абайкам, им бесполезно обьяснять про биоритмы или циркадные ритмы, они отрабатывают свои бабки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 522
Re: "Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы...
Отправлено: 19.11.21 - 12:11
Опять из пустого в порожнее. Раньше жили без часов и просыпались с первыми петухами. А сейчас гляди ка вредно рано просыпаться. 12-часовой формат исчисления времени предполагает разбиение 24 часов, составляющих сутки, на два 12-часовых интервала — пополуночи и пополудни. Для большинства дневных животных день, естественно, начинается на рассвете и заканчивается на закате. Человек, со своими культурными традициями и научными знаниями, сформировал собственные представления о времени начала суток и разделении их на характерные периоды.Древний человек ориентировался по счёту времени на день, либо ночь.Еврейские сутки начинаются или с заходом солнца, или в сумерках (когда появляются звёзды третьей величины) В исламе сутки считаются от захода солнца до захода, то есть полное исчезновение солнца на горизонте обозначает начало нового дня, вне зависимости от зарева. У не обладающий душевным равновесием, психически неустойчивых возникает стрессовое состояние при переводе времени зима лето. Похоже такое заболевание имеется у этой белокурой дамочки которая со слезами на глазах и соплями по колено бегает по судам что бы восстановить своё психическое состояние.
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 12:14
Цитата:
Потому что учёных в области нет, которые могли бы поднять этот вопрос и обосновать научно.
Цитата:
Ну, пусть сделают школы с 9 утра, детсады с 8, работу с 09:00 - 09:30. Будет как в их любимом Китае (один пояс, разные графики работы). Хотя бы зимой (с 30 октября до 30 марта). И вот так бы большинство устроило, но никто ж не делает.
Цитата:
Когда проблему решат
Доктор СИЗШ: Зачем превращать все в область политики?
Потому что учёных в области нет, которые могли бы поднять этот вопрос и обосновать научно.
Цитата:
Доктор СИЗШ: Люди могут договориться между собой! Когда угомонитесь наконец?
Ну, пусть сделают школы с 9 утра, детсады с 8, работу с 09:00 - 09:30. Будет как в их любимом Китае (один пояс, разные графики работы). Хотя бы зимой (с 30 октября до 30 марта). И вот так бы большинство устроило, но никто ж не делает.
Цитата:
Доктор СИЗШ: Когда угомонитесь наконец?
Когда проблему решат
"Живем не в своем часовом поясе". Костанайцы попросили Минздрав провести исследование
Отправлено: 19.11.21 - 12:18
Цитата:
полдень в 12 часов дня, а у нас он сегодня в 13:30, а в феврале бывает и в 13:50. Т.е. живём мы на 1,5-2 часа раньше времени, которое закладывалось этой системой.
ПолиграфЪ Боярышников:
12-часовой формат исчисления времени предполагает
12-часовой формат исчисления времени предполагает
полдень в 12 часов дня, а у нас он сегодня в 13:30, а в феврале бывает и в 13:50. Т.е. живём мы на 1,5-2 часа раньше времени, которое закладывалось этой системой.
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