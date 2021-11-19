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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 11:56
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 11:59
И опять кидания фекалиями. Разнообразие в сортах дохтур-конструхтур привнес.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14290
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:00
женскиехалаты95 выпустили,
видать задерживали на 24 часа.
за клевету и провокации.
видать задерживали на 24 часа.
за клевету и провокации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:00
Цитата:
Раз ты на это упор делаешь значит точно на бюджете сидят))
Цитата:
Да она же обожает рашку но не едет туда
Это такой лицемерный мазохизм
Деньги получать тут
Обсирать страну которая тебе платит
И в это время обожать соседнюю
таноми52:
По проекту "Время, вперёд", рассказывающему о современной России, вышел уже 474 выпуск (выходит раз в неделю без госбюджетных средств!)
По проекту "Время, вперёд", рассказывающему о современной России, вышел уже 474 выпуск (выходит раз в неделю без госбюджетных средств!)
Раз ты на это упор делаешь значит точно на бюджете сидят))
Цитата:
111:
И ты это все смотришь?
И ты это все смотришь?
Да она же обожает рашку но не едет туда
Это такой лицемерный мазохизм
Деньги получать тут
Обсирать страну которая тебе платит
И в это время обожать соседнюю
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:01
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14290
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:02
Цитата:
все, надо линять . вонь пришла.
кто хочет остаться, противогаз наденьте.
abaika95:
Да она же обожает рашку но не едет туда Это такой лицемерный мазохизм
Да она же обожает рашку но не едет туда Это такой лицемерный мазохизм
все, надо линять . вонь пришла.
кто хочет остаться, противогаз наденьте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:06
Цитата:
Вы хотите сказать что США хуже Росиии? Странно тогда почему умные россияне в США едут а даже глупые американцы в Росиию-нет?)/
Вот вы в Германию уехали хотя рядом супердержава,чтож вы?)/
Цитата:
Нет,мне скучно становится
Пора пару клоунов тут перетусовать)
Алекс и дракон не а счёт они старые и не поймут
Над земляком уже стыдно и жалко издеваться
Остался зануда врун Серега,новый погремух дон дигидон,и вы)))
elektron:
А вы Канаду там и финов вроде ещё, как не претендующих на "престол", с их уровнем жизни, вот я и спросил, а что с РК не так?
А вы Канаду там и финов вроде ещё, как не претендующих на "престол", с их уровнем жизни, вот я и спросил, а что с РК не так?
Вы хотите сказать что США хуже Росиии? Странно тогда почему умные россияне в США едут а даже глупые американцы в Росиию-нет?)/
Вот вы в Германию уехали хотя рядом супердержава,чтож вы?)/
Цитата:
maxsaf:
А прилетать каждый раз будет тебе))
А прилетать каждый раз будет тебе))
Нет,мне скучно становится
Пора пару клоунов тут перетусовать)
Алекс и дракон не а счёт они старые и не поймут
Над земляком уже стыдно и жалко издеваться
Остался зануда врун Серега,новый погремух дон дигидон,и вы)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:07
Цитата:
Так рот надо закрывать когда разговариваешь))
Пока,только пьяным не возвращайся))
Будет очень грустно
alex_60:
все, надо линять . вонь пришла.
все, надо линять . вонь пришла.
Так рот надо закрывать когда разговариваешь))
Пока,только пьяным не возвращайся))
Будет очень грустно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:15
Цитата:
Да русских тут не любят
Мучают и тапками в них кидают
Божко тому пример
Бедный русский парень пострадал низачто
Теперь толчки драит
Так что вся эта ксенофобия будет длится пока 500 тысяч русских в Росиию не переедут
В России план поставили перед МИДом вернуть 500 тысяч до конца года хоть как,вот они из штанов лезут и нагнетают жути
А 500 тысяч все не набирается
Ребят помогите уже Российскому МИДу а то они уже надоели со своими статейками и вонью
Цитата:
Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой
Цитата:
Насколько частично? На 10% остальное советское?))
Да хоть в лепешку разбейся тут Россия живёт за счёт старых заслуг СССР
Своего ещё ничего не сделали а что сделали то падает то взрывается
Северный Узбекистан и то комплиментарно по отношению к Узбекистану
Цитата:
Странно
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))
Цитата:
Да археологические и письменные источники есть
Можешь посмотреть на досуге
Всё на тюркском и про тюркскую культуру
Монголами и не пахнет в золотой орде
[Исправлено: abaika95, 19.11.2021 - 12:16]
alex_60:
сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.
сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.
Да русских тут не любят
Мучают и тапками в них кидают
Божко тому пример
Бедный русский парень пострадал низачто
Теперь толчки драит
Так что вся эта ксенофобия будет длится пока 500 тысяч русских в Росиию не переедут
В России план поставили перед МИДом вернуть 500 тысяч до конца года хоть как,вот они из штанов лезут и нагнетают жути
А 500 тысяч все не набирается
Ребят помогите уже Российскому МИДу а то они уже надоели со своими статейками и вонью
Цитата:
serg kost:
В СССР были попытки сделать необитаемую башню на базе Т-80. Ещё был проект Т-74. Но т_72 с необитаемой башней не было. Кто врет? Гугл или ты?Цитата
В СССР были попытки сделать необитаемую башню на базе Т-80. Ещё был проект Т-74. Но т_72 с необитаемой башней не было. Кто врет? Гугл или ты?Цитата
Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой
Цитата:
serg kost:
Также чисто российской разработки. Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата
Также чисто российской разработки. Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата
Насколько частично? На 10% остальное советское?))
Да хоть в лепешку разбейся тут Россия живёт за счёт старых заслуг СССР
Своего ещё ничего не сделали а что сделали то падает то взрывается
Северный Узбекистан и то комплиментарно по отношению к Узбекистану
Цитата:
serg kost:
На Плесецке. Пусковые строил
На Плесецке. Пусковые строил
Странно
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))
Цитата:
serg kost:
У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
Да археологические и письменные источники есть
Можешь посмотреть на досуге
Всё на тюркском и про тюркскую культуру
Монголами и не пахнет в золотой орде
[Исправлено: abaika95, 19.11.2021 - 12:16]
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