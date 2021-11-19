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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 11:56
#1696
Комментарий удален модератором.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14538
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 11:59
#1697
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И опять кидания фекалиями. Разнообразие в сортах дохтур-конструхтур привнес.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14290
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:00
#1698
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женскиехалаты95 выпустили,
видать задерживали на 24 часа.
за клевету и провокации.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:00
#1699
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Цитата:
таноми52:
По проекту "Время, вперёд", рассказывающему о современной России, вышел уже 474 выпуск (выходит раз в неделю без госбюджетных средств!)

Раз ты на это упор делаешь значит точно на бюджете сидят))
Цитата:
111:
И ты это все смотришь?

Да она же обожает рашку но не едет туда
Это такой лицемерный мазохизм
Деньги получать тут
Обсирать страну которая тебе платит
И в это время обожать соседнюю
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:01
#1700
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14290
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:02
#1701
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Цитата:
abaika95:
Да она же обожает рашку но не едет туда Это такой лицемерный мазохизм


все, надо линять . вонь пришла.
кто хочет остаться, противогаз наденьте.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:06
#1702
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Цитата:
elektron:
А вы Канаду там и финов вроде ещё, как не претендующих на "престол", с их уровнем жизни, вот я и спросил, а что с РК не так?

Вы хотите сказать что США хуже Росиии? Странно тогда почему умные россияне в США едут а даже глупые американцы в Росиию-нет?)/
Вот вы в Германию уехали хотя рядом супердержава,чтож вы?)/
Цитата:
maxsaf:
А прилетать каждый раз будет тебе))

Нет,мне скучно становится
Пора пару клоунов тут перетусовать)
Алекс и дракон не а счёт они старые и не поймут
Над земляком уже стыдно и жалко издеваться
Остался зануда врун Серега,новый погремух дон дигидон,и вы)))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:07
#1703
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Цитата:
alex_60:
все, надо линять . вонь пришла.

Так рот надо закрывать когда разговариваешь))
Пока,только пьяным не возвращайся))
Будет очень грустно
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11168
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 12:15
#1704
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Цитата:
alex_60:
сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.

Да русских тут не любят
Мучают и тапками в них кидают
Божко тому пример
Бедный русский парень пострадал низачто
Теперь толчки драит
Так что вся эта ксенофобия будет длится пока 500 тысяч русских в Росиию не переедут
В России план поставили перед МИДом вернуть 500 тысяч до конца года хоть как,вот они из штанов лезут и нагнетают жути
А 500 тысяч все не набирается
Ребят помогите уже Российскому МИДу а то они уже надоели со своими статейками и вонью

Цитата:
serg kost:
В СССР были попытки сделать необитаемую башню на базе Т-80. Ещё был проект Т-74. Но т_72 с необитаемой башней не было. Кто врет? Гугл или ты?Цитата

Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собой
Цитата:
serg kost:
Также чисто российской разработки. Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата

Насколько частично? На 10% остальное советское?))
Да хоть в лепешку разбейся тут Россия живёт за счёт старых заслуг СССР
Своего ещё ничего не сделали а что сделали то падает то взрывается
Северный Узбекистан и то комплиментарно по отношению к Узбекистану
Цитата:
serg kost:
На Плесецке. Пусковые строил

Странно
А на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))
Цитата:
serg kost:
У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...

Да археологические и письменные источники есть
Можешь посмотреть на досуге
Всё на тюркском и про тюркскую культуру
Монголами и не пахнет в золотой орде

[Исправлено: abaika95, 19.11.2021 - 12:16]
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