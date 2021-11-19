Отправлено: - 12:15

alex_60:

сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.

serg kost:

В СССР были попытки сделать необитаемую башню на базе Т-80. Ещё был проект Т-74. Но т_72 с необитаемой башней не было. Кто врет? Гугл или ты?Цитата

serg kost:

Также чисто российской разработки. Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата

serg kost:

На Плесецке. Пусковые строил

serg kost:

У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...

[Исправлено: abaika95, 19.11.2021 - 12:16]

Цитата:Да русских тут не любятМучают и тапками в них кидаютБожко тому примерБедный русский парень пострадал низачтоТеперь толчки драитТак что вся эта ксенофобия будет длится пока 500 тысяч русских в Росиию не переедутВ России план поставили перед МИДом вернуть 500 тысяч до конца года хоть как,вот они из штанов лезут и нагнетают жутиА 500 тысяч все не набираетсяРебят помогите уже Российскому МИДу а то они уже надоели со своими статейками и воньюЦитата:Глянь #1541 и поймёшь как ты опять в лужу сел споря сам с собойЦитата:Насколько частично? На 10% остальное советское?))Да хоть в лепешку разбейся тут Россия живёт за счёт старых заслуг СССРСвоего ещё ничего не сделали а что сделали то падает то взрываетсяСеверный Узбекистан и то комплиментарно по отношению к УзбекистануЦитата:СтранноА на флоте,в танковых войсках,в авиации получается нет?))Цитата:Да археологические и письменные источники естьМожешь посмотреть на досугеВсё на тюркском и про тюркскую культуруМонголами и не пахнет в золотой орде