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≡ Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 16.11.21 - 17:46
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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил узаконить удаленный формат работы для одиноких родителей. По мнению Токаева, сложнее всего приходится одиноким родителям, которым проблематично организовать должный присмотр за своими детьми.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2240
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 17.11.21 - 09:54
#15
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Цитата:
Don Julio:
сколько токалок?


Как писал К.Маркс ( настоящий, а не наш, форумный,эрзацный) в письме своей дочери Эжен: "...ничто, человеческое мне не чуждо...". Кстати: почти все основоположники Марксизма-Ленинизма переболели и причём неоднократно, венерическими болезнями и подозреваю что от этого они и скончались.

[Исправлено: ACROS, 17.11.2021 - 09:56]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
100
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 17.11.21 - 22:30
#16
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Цитата:
ACROS:
ничто, человеческое мне не чуждо

Да вы шалун, Конрад Карлович!

Имя у одной из них не на "А"?
Маленькая толстенькая хохотушка с ямочками на щеках? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8150
Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 19.11.21 - 01:47
#17
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\Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей//
Чего то не совсем понятно, ладно бы сказал, узаконить для всех, у кого работа позволяет работать на "удалёнке!", а там глядишь и одинокие родители под эту категорию подпадут, а так же многие другие, оставаясь дома, будут сберегать как своё здоровье, так и здоровье окружающих. Не давая вирусу распространяться.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
377
Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей
Отправлено: 19.11.21 - 03:38
#18
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Как сказал один наш мыслитель на работе. Нельзя что бы наша страна вставала из колен! Тогда мы на крень будем не нужны на своей работе!
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