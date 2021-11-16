Re: Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей

Отправлено: - 01:47

\Токаев предложил узаконить удаленку для одиноких родителей//

Чего то не совсем понятно, ладно бы сказал, узаконить для всех, у кого работа позволяет работать на "удалёнке!", а там глядишь и одинокие родители под эту категорию подпадут, а так же многие другие, оставаясь дома, будут сберегать как своё здоровье, так и здоровье окружающих. Не давая вирусу распространяться.