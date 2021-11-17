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"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
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Я робот(Пользователи)
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"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 17:53
Цитата:
Вопрос стоит так, как он его поставил..
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается..
Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?
Тогда пусть эти спонсорские деньги и тратит на туалеты..
Собирает и тратит..
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..
Don Julio:
что, вопрос теперь так стоит?
что, вопрос теперь так стоит?
Вопрос стоит так, как он его поставил..
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается..
Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?
Тогда пусть эти спонсорские деньги и тратит на туалеты..
Собирает и тратит..
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 17:57
Да и вообще, что у него за соотечественники, что даже не знают нащвания областных центров Казахстана?
Вообще, их учили хоть чему нибудь?
Помню мы по географии знали и города и центры почти во всех странах всего Мира..
А тут получается неучи там , немного южнее нас?
Вообще, их учили хоть чему нибудь?
Помню мы по географии знали и города и центры почти во всех странах всего Мира..
А тут получается неучи там , немного южнее нас?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 100
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 22:11
Цитата:
Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?
А если так, то он, как честный и интелегентный человек, не может врать, сидя с лопухом, в крапиве, что сидит в туалете.
Даже во имя независимости.
Цитата:
Не виляй задом от вопроса.
Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости.
Да? Или нет?
[Исправлено: Gljuk, 17.11.2021 - 23:05]
111:
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается.. Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается.. Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?
Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?
А если так, то он, как честный и интелегентный человек, не может врать, сидя с лопухом, в крапиве, что сидит в туалете.
Даже во имя независимости.
Цитата:
111:
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..
Не виляй задом от вопроса.
Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости.
Да? Или нет?
[Исправлено: Gljuk, 17.11.2021 - 23:05]
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 00:42
Цитата:
Ты мне вопрос так не ставил, ты сказал лишь готов ли сломать..
А теперь во имя..
За вопросами своими смотрим внимательнее..
Во имя независимости я вообще не готов ничего делать..
Я до сих пор не знаю, что это такое..
Don Julio:
Не виляй задом от вопроса. Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости
Не виляй задом от вопроса. Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости
Ты мне вопрос так не ставил, ты сказал лишь готов ли сломать..
А теперь во имя..
За вопросами своими смотрим внимательнее..
Во имя независимости я вообще не готов ничего делать..
Я до сих пор не знаю, что это такое..
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 00:46
Цитата:
Может..
Во имя независимости он сможет..
Я уже сказал, иначе пусть не во имя независимости собирает бабло по 15 тысяч в сутки от спонсоров, а например назовет свое путешествие типа улучшим дороги Казахстана, долой чиновников воров и тд и тп..
Нельзя, петь оды тому, у кого собираешься откусывать палец..
Don Julio:
Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?
Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?
Может..
Во имя независимости он сможет..
Я уже сказал, иначе пусть не во имя независимости собирает бабло по 15 тысяч в сутки от спонсоров, а например назовет свое путешествие типа улучшим дороги Казахстана, долой чиновников воров и тд и тп..
Нельзя, петь оды тому, у кого собираешься откусывать палец..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 18.11.21 - 03:56
Минсельхоз против строительства туалетов для иностранных туристов. Хоть какая то польза от них на наших просторах!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
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- 11.11.21
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- 100
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 12:41
Цитата:
Как ты понял, что он сможет? И как ты понял, что ты не сможешь, а он сможет? Приведи доводы, аргументы. Может и соглашусь с тобой.
Цитата:
Нуивот! Как всегда. Кто-то обязан, но не я. А моя хата скраю, ничего не знаю...
111:
Я уже сказал, иначе пусть не во имя независимости собирает бабло по 15 тысяч в сутки от спонсоров, а например назовет свое путешествие типа
Я уже сказал, иначе пусть не во имя независимости собирает бабло по 15 тысяч в сутки от спонсоров, а например назовет свое путешествие типа
Как ты понял, что он сможет? И как ты понял, что ты не сможешь, а он сможет? Приведи доводы, аргументы. Может и соглашусь с тобой.
Цитата:
111:
Во имя независимости я вообще не готов ничего делать.. Я до сих пор не знаю, что это такое..
Во имя независимости я вообще не готов ничего делать.. Я до сих пор не знаю, что это такое..
Нуивот! Как всегда. Кто-то обязан, но не я. А моя хата скраю, ничего не знаю...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 100
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 12:44
Цитата:
От них, от кого? Непонятно.
От министров или туалетов?
Если от туалетов, то я вижу от них очевидную пользу. Особенно если они чистые и не вонючие.
Доктор СИЗШ:
Хоть какая то польза от них
Хоть какая то польза от них
От них, от кого? Непонятно.
От министров или туалетов?
Если от туалетов, то я вижу от них очевидную пользу. Особенно если они чистые и не вонючие.
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 14:09
Цитата:
Вотимя независимости, если он искренне за нее рад и посвящает пробег, сможет..
Много разных способов есть, как то же обходятся те, что на майбахах и прочем летают сотни и тысячи км..
А это те, кто к Независимости имеют прямое назначение, так как они ее и приподнесли..
Ну уж они то не ходят в обычные дырки туалеты..
А вот как, это другой вопрос..
Don Julio:
Как ты понял, что он сможет?
Как ты понял, что он сможет?
Вотимя независимости, если он искренне за нее рад и посвящает пробег, сможет..
Много разных способов есть, как то же обходятся те, что на майбахах и прочем летают сотни и тысячи км..
А это те, кто к Независимости имеют прямое назначение, так как они ее и приподнесли..
Ну уж они то не ходят в обычные дырки туалеты..
А вот как, это другой вопрос..
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 14:11
Цитата:
Обязан что, разжевать от кого я Независю?
[Исправлено: 111, 18.11.2021 - 14:12]
Don Julio:
Кто-то обязан, но не я. А моя хата скраю
Кто-то обязан, но не я. А моя хата скраю
Обязан что, разжевать от кого я Независю?
[Исправлено: 111, 18.11.2021 - 14:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 100
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 22:46
Цитата:
Я понял. Т.е. ты игнорируешь все символы и обычаи независимости.
Но мне интресно. Такая ситуация. 1 сентября, ты на линейке у своего дитенка на линейке. Много родителей. Начинает играть гимн, и все прикладывают правую руку к сердцу. Ты естественно правую руку держишь в кармане брук, играя там в бильярд,
И тут твоё дите тебе говорит:
Папа, папа, руку так надо! И показывает, как надо.
И тут ты понимаешь что все присутствующие обернулись и смотрят на тебя.
Твои действия?
111:
А это те, кто к Независимости имеют прямое назначение, так как они ее и приподнесли..
А это те, кто к Независимости имеют прямое назначение, так как они ее и приподнесли..
Я понял. Т.е. ты игнорируешь все символы и обычаи независимости.
Но мне интресно. Такая ситуация. 1 сентября, ты на линейке у своего дитенка на линейке. Много родителей. Начинает играть гимн, и все прикладывают правую руку к сердцу. Ты естественно правую руку держишь в кармане брук, играя там в бильярд,
И тут твоё дите тебе говорит:
Папа, папа, руку так надо! И показывает, как надо.
И тут ты понимаешь что все присутствующие обернулись и смотрят на тебя.
Твои действия?
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 22:59
Цитата:
Не было линеек, не сочиняй..
Родителей не пускают уже..
А что за культ, прикладывание к сердцу руки?
Это типа у епонцев так, кланяться и двумя руками прижимать к лицу перед якудца кланом?
Амакасан типа, всплри мне живот сантокой сепуку..
Меня учили в пионерии другому жесту, к голове..
Ну есть как вариант жест от сердца к солнцу, который использовали нацисты..
Но поклоняться..
Не слишком ли?
Don Julio:
сентября, ты на линейке у своего дитенка на линейке. М
сентября, ты на линейке у своего дитенка на линейке. М
Не было линеек, не сочиняй..
Родителей не пускают уже..
А что за культ, прикладывание к сердцу руки?
Это типа у епонцев так, кланяться и двумя руками прижимать к лицу перед якудца кланом?
Амакасан типа, всплри мне живот сантокой сепуку..
Меня учили в пионерии другому жесту, к голове..
Ну есть как вариант жест от сердца к солнцу, который использовали нацисты..
Но поклоняться..
Не слишком ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 100
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 19.11.21 - 00:33
Цитата:
Это ты у меня спрашиваешь?
Ну!
Даже не знаю. Мне нечего ответить.
111:
А что за культ, прикладывание к сердцу руки?
А что за культ, прикладывание к сердцу руки?
Это ты у меня спрашиваешь?
Ну!
Даже не знаю. Мне нечего ответить.
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