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Muad Dib:

Есть все полезные ископаемые

Цитата:Совершенно верно, есть все ископаемые, но плавить, лить и штамповать никто даже и не собирается, проще все сырьем продавать на экспорт, и втридорога импортировать готовую продукцию произведенную из этого же сырья. Что тут говорить про металл, угля в стране нет, который уже готовым добывают без необходимости какой-либо переплавки! Просто позорище, люди в селе вынуждены отапливаться кизяком в 21 веке. Правители возмущались, что в советское время Республика была сырьевым придатком, но разве что-то изменилось за 30 лет и кто мешает теперь это изменить?