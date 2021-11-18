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≡ Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Отправлено: 18.11.21 - 10:54
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Автомобили с российскими номерами первый заместитель руководителя Администрации президента РК Даурен Абаев сравнил с человеком, у которого нет гражданства. Для многих владельцев таких авто отсутствие юрисдикций развязало руки, считает Абаев.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11160
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 10:54
#1
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Цитата:
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров

Спасибо капитан очевидность)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2613
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 11:05
#2
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Ату их, ату! Как в свое время праворульных. Кому-то от чего-то нужно отвлечь внимание народа.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
753
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 11:11
#3
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Пожалуйста,как можно быстрее уберите этот дырявый хлам с дорог! Что ни авария-так чепырка или десятка гнилая РФ!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2240
Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без номеров
Отправлено: 18.11.21 - 15:54
#4
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Первый зам. руководителя администрации Президента и какие то разбитые, незарегистрированные, с уголовным налётом, автомобили бывшего российского учёта: - не слишком ли мелко, для чиновника такого уровня??
Наверное, алекс_60, прав: - обмельчал служивый люд: - то удалёнка, то пьяница-муж, то российский металлалом, а страна уже с карачек на раком перешла, или наоборот. Солярка за 300; автогаз 125.И это не предел, говорят.

[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 15:56]
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
30
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 20:12
#5
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Ну что сказать, иногда умеют правильно и справедливо излагать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
100
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 22:35
#6
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Интересная интрига!
Чем все таки она закончится?
Что дальше будет с россучетом?
8-)
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
108
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 18.11.21 - 23:05
#7
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Нам нужен свой, народный, казахстанский вольксваген. Чтобы в минимальной комплектации за приемлемые 1.5 - 2 млн любой Вася и Олжас мог оформить кредит и за 2 года не напрягаясь рассчитаться. Есть все полезные ископаемые, чтобы плавить сталь, лить двигатели и штамповать кузова, и много наработанных технологий и дешевая электроника.

Сейчай все сильно зависит от того, куда валютный ветер дует. Постоянно растут цены на импорт. Мы могли купить в 2015 году себе новую машину за 2.5 миллиона, а сегодня это уже 3.8 миллиона при том, что доходы населения не растут, а цены растут.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
837
Re: Даурен Абаев о машинах с росучетом: По факту это авто без...
Отправлено: 19.11.21 - 00:17
#8
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Цитата:
Muad Dib:
Есть все полезные ископаемые

Совершенно верно, есть все ископаемые, но плавить, лить и штамповать никто даже и не собирается, проще все сырьем продавать на экспорт, и втридорога импортировать готовую продукцию произведенную из этого же сырья. Что тут говорить про металл, угля в стране нет, который уже готовым добывают без необходимости какой-либо переплавки! Просто позорище, люди в селе вынуждены отапливаться кизяком в 21 веке. Правители возмущались, что в советское время Республика была сырьевым придатком, но разве что-то изменилось за 30 лет и кто мешает теперь это изменить?
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