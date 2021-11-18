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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
577
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:49
#1666
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Катон-Карагайский заповедник, восточный Казахстан.Май-июнь 1999 года.
Воздух там обалденный! Этим воздухом питаться можно!
А ещё в тех краях разводят маралов, чтобы срезать у них панты, и делать разные БАД-ы с неподтверждённым эффектом для здоровья.
Вот добираться туда реально сложно.

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23329
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:57
#1667
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Цитата:
Don Julio:
Я то сам из Златоуста.

ВЧКушка, там тоже - бывает.
Родственники, у неё там... :lol: ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:58
#1668
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Цитата:
111:
Заметил, что россияне как то стесняются своих русских имен, берут то Петер, то вот теперь Хулио в данном случае..

Сказал пользователь с именем - 111
;-) :lol:
Они такие, эти россияне.
Цитата:
111:
Вон абайка он абайка, сразу понятно..

Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.
;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14102
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:00
#1669
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Цитата:
Don Julio:
Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.

Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется подмогу звать :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:06
#1670
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Цитата:
111:

Да видно, там вроде французик трясет головой..
---
Всё бы ничего, но он испанец. Как и Жан Рено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:06
#1671
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Цитата:
maxsaf:
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется

Абайка с тобой как вроде в паре..
А Хулио, ну Хулио вроде безобидный пацан..
Все таки кто берет такие ники, думаю спокойные люди, в сериалах их так показывают, Донни Мария, Дон Эстевес..
Уго Чавес....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:07
#1672
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Всё бы ничего, но он испанец.

А, наверно, тоже Хулио?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
674
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:08
#1673
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Я думал, что 111-ая страница будет бенефисом Внучка. Но у нас ещё есть 112-ая! Ждём-с!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:10
#1674
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Цитата:
Don Julio:
Сказал пользователь с именем - 111

Хм..
Хотя бы я сразу озвучил имя, фамилию, отчество и род..
Я уж не стесняюсь..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:13
#1675
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Цитата:
maxsaf:
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется подмогу звать

Дык уже есть, правда не очень эффективный, прилетит как голубь СИЗОкрылый, кучек навалит и улетит :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14102
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:15
#1676
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Цитата:
drakon:
ВЧКушка, там тоже - бывает. Родственники, у неё там...

Совпадение? Не думаю... 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:15
#1677
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
думал, что 111-ая страница будет бенефисом Внучка. Но у нас ещё есть 112-ая! Ждём-с!

Ну хоть не про насекомых...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:21
#1678
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Цитата:
abaika95:
А что канада это США?)) Повнимательнее пожалуйста

Так я и так предельно внимательно и деликатно привёл пример США как супердержавы, А вы Канаду там и финов вроде ещё, как не претендующих на "престол", с их уровнем жизни, вот я и спросил, а что с РК не так? ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14102
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:44
#1679
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Цитата:
111:
Абайка с тобой как вроде в паре..

А прилетать каждый раз будет тебе))
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 00:25
#1680
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Цитата:
111:
Хотя бы я сразу озвучил имя, фамилию, отчество и род.. Я уж не стесняюсь..

Хм.
А тебе точно сразу полегчает?
Не вопрос.
Эммануил Гершевич Шмуклис. Род- мужеский.
Ну все. Теперь сегодня спи спокойно, дорогой товарищ!
;-)
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