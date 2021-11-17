Отправлено: - 10:18

alex_60:

государство само гонит цены вверх,утверждая каждый год оклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.

Цитата:В государственных вузах зарплаты преподавателей платятся из бюджета, а не из оплаченных студентами денег.