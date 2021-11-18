Отправлено: - 22:58

111:

Заметил, что россияне как то стесняются своих русских имен, берут то Петер, то вот теперь Хулио в данном случае..

111:

Вон абайка он абайка, сразу понятно..

Цитата:Сказал пользователь с именем - 111Они такие, эти россияне.Цитата:Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.