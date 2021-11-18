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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 577
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:49
Катон-Карагайский заповедник, восточный Казахстан.Май-июнь 1999 года.
Воздух там обалденный! Этим воздухом питаться можно!
А ещё в тех краях разводят маралов, чтобы срезать у них панты, и делать разные БАД-ы с неподтверждённым эффектом для здоровья.
Вот добираться туда реально сложно.
Воздух там обалденный! Этим воздухом питаться можно!
А ещё в тех краях разводят маралов, чтобы срезать у них панты, и делать разные БАД-ы с неподтверждённым эффектом для здоровья.
Вот добираться туда реально сложно.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23329
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:57
Цитата:
ВЧКушка, там тоже - бывает.
Родственники, у неё там...
Don Julio:
Я то сам из Златоуста.
Я то сам из Златоуста.
ВЧКушка, там тоже - бывает.
Родственники, у неё там...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:58
Цитата:
Сказал пользователь с именем - 111
Они такие, эти россияне.
Цитата:
Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.
111:
Заметил, что россияне как то стесняются своих русских имен, берут то Петер, то вот теперь Хулио в данном случае..
Заметил, что россияне как то стесняются своих русских имен, берут то Петер, то вот теперь Хулио в данном случае..
Сказал пользователь с именем - 111
Они такие, эти россияне.
Цитата:
111:
Вон абайка он абайка, сразу понятно..
Вон абайка он абайка, сразу понятно..
Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:00
Цитата:
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется подмогу звать
Don Julio:
Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.
Спроси у него. Он россиян как облупленных наскрозь их всех видит. Щас придёт, и тебе все растолкует. Ты главное, не пей много, чтобы раньше времени не вырубиться.
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется подмогу звать
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:06
Цитата:
Да видно, там вроде французик трясет головой..
---
Всё бы ничего, но он испанец. Как и Жан Рено.
111:
Да видно, там вроде французик трясет головой..
---
Всё бы ничего, но он испанец. Как и Жан Рено.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:06
Цитата:
Абайка с тобой как вроде в паре..
А Хулио, ну Хулио вроде безобидный пацан..
Все таки кто берет такие ники, думаю спокойные люди, в сериалах их так показывают, Донни Мария, Дон Эстевес..
Уго Чавес....
maxsaf:
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется
Абайка с тобой как вроде в паре..
А Хулио, ну Хулио вроде безобидный пацан..
Все таки кто берет такие ники, думаю спокойные люди, в сериалах их так показывают, Донни Мария, Дон Эстевес..
Уго Чавес....
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:07
Цитата:
А, наверно, тоже Хулио?
Уже не ваш земляк:
Всё бы ничего, но он испанец.
Всё бы ничего, но он испанец.
А, наверно, тоже Хулио?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:08
Я думал, что 111-ая страница будет бенефисом Внучка. Но у нас ещё есть 112-ая! Ждём-с!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:10
Цитата:
Хм..
Хотя бы я сразу озвучил имя, фамилию, отчество и род..
Я уж не стесняюсь..
Don Julio:
Сказал пользователь с именем - 111
Сказал пользователь с именем - 111
Хм..
Хотя бы я сразу озвучил имя, фамилию, отчество и род..
Я уж не стесняюсь..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:13
Цитата:
Дык уже есть, правда не очень эффективный, прилетит как голубь СИЗОкрылый, кучек навалит и улетит
maxsaf:
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется подмогу звать
Чую что скоро Абайке и 112 му прийдется подмогу звать
Дык уже есть, правда не очень эффективный, прилетит как голубь СИЗОкрылый, кучек навалит и улетит
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:15
Цитата:
Совпадение? Не думаю...
drakon:
ВЧКушка, там тоже - бывает. Родственники, у неё там...
ВЧКушка, там тоже - бывает. Родственники, у неё там...
Совпадение? Не думаю...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:15
Цитата:
Ну хоть не про насекомых...
Уже не ваш земляк:
думал, что 111-ая страница будет бенефисом Внучка. Но у нас ещё есть 112-ая! Ждём-с!
думал, что 111-ая страница будет бенефисом Внучка. Но у нас ещё есть 112-ая! Ждём-с!
Ну хоть не про насекомых...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8149
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:21
Цитата:
Так я и так предельно внимательно и деликатно привёл пример США как супердержавы, А вы Канаду там и финов вроде ещё, как не претендующих на "престол", с их уровнем жизни, вот я и спросил, а что с РК не так?
abaika95:
А что канада это США?)) Повнимательнее пожалуйста
А что канада это США?)) Повнимательнее пожалуйста
Так я и так предельно внимательно и деликатно привёл пример США как супердержавы, А вы Канаду там и финов вроде ещё, как не претендующих на "престол", с их уровнем жизни, вот я и спросил, а что с РК не так?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 23:44
Цитата:
А прилетать каждый раз будет тебе))
111:
Абайка с тобой как вроде в паре..
Абайка с тобой как вроде в паре..
А прилетать каждый раз будет тебе))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 99
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.11.21 - 00:25
Цитата:
Хм.
А тебе точно сразу полегчает?
Не вопрос.
Эммануил Гершевич Шмуклис. Род- мужеский.
Ну все. Теперь сегодня спи спокойно, дорогой товарищ!
111:
Хотя бы я сразу озвучил имя, фамилию, отчество и род.. Я уж не стесняюсь..
Хотя бы я сразу озвучил имя, фамилию, отчество и род.. Я уж не стесняюсь..
Хм.
А тебе точно сразу полегчает?
Не вопрос.
Эммануил Гершевич Шмуклис. Род- мужеский.
Ну все. Теперь сегодня спи спокойно, дорогой товарищ!
-
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