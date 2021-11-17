Отправлено: - 22:11

111:

Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается.. Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?

111:

Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..

[Исправлено: Gljuk, 17.11.2021 - 23:05]

Цитата:Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?А если так, то он, как честный и интелегентный человек, не может врать, сидя с лопухом, в крапиве, что сидит в туалете.Даже во имя независимости.Цитата:Не виляй задом от вопроса.Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости.Да? Или нет?