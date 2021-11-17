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≡ "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 00:06
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Путешественник Дамир КУЩЕЕВ приехал в Костанай на велосипеде сегодня, 16 ноября. На брифинге в РСК он отметил, что наша страна не приспособлена для велотуризма, а "картинка в телевизоре и в реальности сильно отличаются друг от друга".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 17:53
#30
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Цитата:
Don Julio:
что, вопрос теперь так стоит?

Вопрос стоит так, как он его поставил..
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается..
Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?
Тогда пусть эти спонсорские деньги и тратит на туалеты..
Собирает и тратит..
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 17.11.21 - 17:57
#31
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Да и вообще, что у него за соотечественники, что даже не знают нащвания областных центров Казахстана?
Вообще, их учили хоть чему нибудь?
Помню мы по географии знали и города и центры почти во всех странах всего Мира..
А тут получается неучи там , немного южнее нас?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 17.11.21 - 22:11
#32
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Цитата:
111:
Человек радуется независимости, посвящает этому спонсорские деньги и катается.. Но если чем то недоволен, тогда недоволен Независимостью получается?

Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?
А если так, то он, как честный и интелегентный человек, не может врать, сидя с лопухом, в крапиве, что сидит в туалете.
Даже во имя независимости.
Цитата:
111:
Пусть внесет свой вклад в нашу независимость..

Не виляй задом от вопроса.
Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости.
Да? Или нет?

[Исправлено: Gljuk, 17.11.2021 - 23:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 00:42
#33
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Цитата:
Don Julio:
Не виляй задом от вопроса. Конкретно ты готов сломать свой тёплый и комфортный туалет, с белым фаянсовым другом во имя независимости

Ты мне вопрос так не ставил, ты сказал лишь готов ли сломать..
А теперь во имя..
За вопросами своими смотрим внимательнее..
Во имя независимости я вообще не готов ничего делать..
Я до сих пор не знаю, что это такое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 00:46
#34
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Цитата:
Don Julio:
Но он же не может несколько недель, не есть, и соответственно, не ср...ь?

Может..
Во имя независимости он сможет..
Я уже сказал, иначе пусть не во имя независимости собирает бабло по 15 тысяч в сутки от спонсоров, а например назовет свое путешествие типа улучшим дороги Казахстана, долой чиновников воров и тд и тп..
Нельзя, петь оды тому, у кого собираешься откусывать палец..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
373
Re: "Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал,...
Отправлено: 18.11.21 - 03:56
#35
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Минсельхоз против строительства туалетов для иностранных туристов. Хоть какая то польза от них на наших просторах!
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 12:41
#36
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Цитата:
111:
Я уже сказал, иначе пусть не во имя независимости собирает бабло по 15 тысяч в сутки от спонсоров, а например назовет свое путешествие типа

Как ты понял, что он сможет? И как ты понял, что ты не сможешь, а он сможет? Приведи доводы, аргументы. Может и соглашусь с тобой.
Цитата:
111:
Во имя независимости я вообще не готов ничего делать.. Я до сих пор не знаю, что это такое..

Нуивот! Как всегда. Кто-то обязан, но не я. А моя хата скраю, ничего не знаю...
:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 12:44
#37
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Хоть какая то польза от них

От них, от кого? Непонятно.
От министров или туалетов?
Если от туалетов, то я вижу от них очевидную пользу. Особенно если они чистые и не вонючие.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 14:09
#38
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Цитата:
Don Julio:
Как ты понял, что он сможет?

Вотимя независимости, если он искренне за нее рад и посвящает пробег, сможет..
Много разных способов есть, как то же обходятся те, что на майбахах и прочем летают сотни и тысячи км..
А это те, кто к Независимости имеют прямое назначение, так как они ее и приподнесли..
Ну уж они то не ходят в обычные дырки туалеты..
А вот как, это другой вопрос..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 14:11
#39
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Цитата:
Don Julio:
Кто-то обязан, но не я. А моя хата скраю

Обязан что, разжевать от кого я Независю?

[Исправлено: 111, 18.11.2021 - 14:12]
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
"Сервиса нет, дорог - тоже" - Алматинец рассказал, с чем столкнулся во время велопробега в Костанай
Отправлено: 18.11.21 - 22:46
#40
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Цитата:
111:
А это те, кто к Независимости имеют прямое назначение, так как они ее и приподнесли..

Я понял. Т.е. ты игнорируешь все символы и обычаи независимости.
Но мне интресно. Такая ситуация. 1 сентября, ты на линейке у своего дитенка на линейке. Много родителей. Начинает играть гимн, и все прикладывают правую руку к сердцу. Ты естественно правую руку держишь в кармане брук, играя там в бильярд,
И тут твоё дите тебе говорит:
Папа, папа, руку так надо! И показывает, как надо.
И тут ты понимаешь что все присутствующие обернулись и смотрят на тебя.
Твои действия?
:lol:
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