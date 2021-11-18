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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 111 из 112«1...109110111112»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 20:24
#1651
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Молодец, что читаешь, не зря кушаешь тут казахский хлебушек! ))))

Тут? Он вместе с вами в Бахрейне? ))
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 21:49
#1652
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Дон хулио мужчина или женщина? Или 3 вариант?

Хм. Интересно, кому адресован вопрос? И очень странно что никто не ответил.
Добавлю свой вопрос. А Доктор СИЗО мужчина или женщина? Или 3 вариант?
:-o
Цитата:
maxsaf:
Кто знает, как женское имя Юля пишется латиницей в казахстанском или американском паспорте?

Молчат все. Видимо не знают. Я кстати, если чо, тоже не знаю.
:lol:
Будем подождать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:00
#1653
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Цитата:
Don Julio:

А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:02
#1654
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Жулиан Ассанж..
Жулиа это Юлиа..
Вроде Я там у янки нет..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:08
#1655
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Цитата:
111:
Жулиан Ассанж..

https://i.gifer.com/2kfo.gif
http://i.gifer.com/2kfo.gif
[video]http://i.gifer.com/2kfo.gif[/video]
Интересно, гифки, не получается вставить.
:-o

[Исправлено: Don Julio, 18.11.2021 - 22:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:12
#1656
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А вот из Вики..

Ху́лио (исп. Julio) — испаноязычное мужское имя
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:13
#1657
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Цитата:
maxsaf:
А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой

Может вам ещё рассказать где ключ от квартиры где деньги лежат?
:lol:
Да нет! Все просто. Я то сам из Златоуста. Это в Челябинской области.
Теперь сколько вопросов отпало?
Теперь все понятно?
:lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:13
#1658
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Тогда наш форумчанин правильно тут кто то говорил, Дон Хулио...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2240
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:17
#1659
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Цитата:
alex_60:
также рассказал о проявлениях ксенофобии


На эту тему с России шутки опасны: после рейдов Куата, последовал грозный окрик с Москвы и пришлось властям Казахстана убирать Куата в Украину, куда пока не дотягивается рука Москвы.
"...не суйте мне микрофон в лицо..." - так изящно ушла от ответа Д.Назарбаева на вопрос журналистов на просьбу прокомментировать слова Лаврова. Это о чём то, наверное, говорит.
Русскоязычные знают, что за ними, по любому, СТОИТ Москва.

[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 22:20]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:17
#1660
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А Джулио это Gjulio..
Или нет?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:19
#1661
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Цитата:
Don Julio:
Я то сам из Златоуста

Цитата:
Don Julio:
Теперь сколько вопросов отпало?

Еще хуже стало :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14099
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:20
#1662
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Цитата:
ACROS:
"...не суйте мне микрофон в лицо..." - так изящно ушла от ответа Д.Назарбаева от вопроса журналистов на просьбу прокомментировать слова Лаврова.

А она там каким боком?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:27
#1663
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Цитата:
Don Julio:
Интересно, гифки, не получается вставить

Да видно, там вроде французик трясет головой..
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:29
#1664
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Цитата:
ACROS:
Это о чём то, наверное, говорит. Русскоязычные знают, что за ними, по любому, СТОИТ Москва.

Это говорит о том что у вас и вам подобным, проблема, искать чёрную кошку в тёмной комнате!
А если её там нет?
Все просто и банально. Но так скууушно все это разжевывать.
Цитата:
maxsaf:
Еще хуже стало

Зато нескушно!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:35
#1665
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Заметил, что россияне как то стесняются своих русских имен, берут то Петер, то вот теперь Хулио в данном случае..
Почему так, не знаю..
Вон абайка он абайка, сразу понятно..
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