Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 20:24
Цитата:
Тут? Он вместе с вами в Бахрейне? ))
Доктор СИЗШ:
Молодец, что читаешь, не зря кушаешь тут казахский хлебушек! ))))
Молодец, что читаешь, не зря кушаешь тут казахский хлебушек! ))))
Тут? Он вместе с вами в Бахрейне? ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 21:49
Цитата:
Хм. Интересно, кому адресован вопрос? И очень странно что никто не ответил.
Добавлю свой вопрос. А Доктор СИЗО мужчина или женщина? Или 3 вариант?
Цитата:
Молчат все. Видимо не знают. Я кстати, если чо, тоже не знаю.
Будем подождать.
Доктор СИЗШ:
Дон хулио мужчина или женщина? Или 3 вариант?
Дон хулио мужчина или женщина? Или 3 вариант?
Хм. Интересно, кому адресован вопрос? И очень странно что никто не ответил.
Добавлю свой вопрос. А Доктор СИЗО мужчина или женщина? Или 3 вариант?
Цитата:
maxsaf:
Кто знает, как женское имя Юля пишется латиницей в казахстанском или американском паспорте?
Кто знает, как женское имя Юля пишется латиницей в казахстанском или американском паспорте?
Молчат все. Видимо не знают. Я кстати, если чо, тоже не знаю.
Будем подождать.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:00
Цитата:
А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой
Don Julio:
А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:02
Жулиан Ассанж..
Жулиа это Юлиа..
Вроде Я там у янки нет..
Жулиа это Юлиа..
Вроде Я там у янки нет..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:08
Цитата:
https://i.gifer.com/2kfo.gif
http://i.gifer.com/2kfo.gif
[video]http://i.gifer.com/2kfo.gif[/video]
Интересно, гифки, не получается вставить.
[Исправлено: Don Julio, 18.11.2021 - 22:15]
111:
Жулиан Ассанж..
Жулиан Ассанж..
https://i.gifer.com/2kfo.gif
http://i.gifer.com/2kfo.gif
[video]http://i.gifer.com/2kfo.gif[/video]
Интересно, гифки, не получается вставить.
[Исправлено: Don Julio, 18.11.2021 - 22:15]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:12
А вот из Вики..
Ху́лио (исп. Julio) — испаноязычное мужское имя
Ху́лио (исп. Julio) — испаноязычное мужское имя
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:13
Цитата:
Может вам ещё рассказать где ключ от квартиры где деньги лежат?
Да нет! Все просто. Я то сам из Златоуста. Это в Челябинской области.
Теперь сколько вопросов отпало?
Теперь все понятно?
maxsaf:
А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой
А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой
Может вам ещё рассказать где ключ от квартиры где деньги лежат?
Да нет! Все просто. Я то сам из Златоуста. Это в Челябинской области.
Теперь сколько вопросов отпало?
Теперь все понятно?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:13
Тогда наш форумчанин правильно тут кто то говорил, Дон Хулио...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2240
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:17
Цитата:
На эту тему с России шутки опасны: после рейдов Куата, последовал грозный окрик с Москвы и пришлось властям Казахстана убирать Куата в Украину, куда пока не дотягивается рука Москвы.
"...не суйте мне микрофон в лицо..." - так изящно ушла от ответа Д.Назарбаева на вопрос журналистов на просьбу прокомментировать слова Лаврова. Это о чём то, наверное, говорит.
Русскоязычные знают, что за ними, по любому, СТОИТ Москва.
[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 22:20]
alex_60:
также рассказал о проявлениях ксенофобии
также рассказал о проявлениях ксенофобии
На эту тему с России шутки опасны: после рейдов Куата, последовал грозный окрик с Москвы и пришлось властям Казахстана убирать Куата в Украину, куда пока не дотягивается рука Москвы.
"...не суйте мне микрофон в лицо..." - так изящно ушла от ответа Д.Назарбаева на вопрос журналистов на просьбу прокомментировать слова Лаврова. Это о чём то, наверное, говорит.
Русскоязычные знают, что за ними, по любому, СТОИТ Москва.
[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 22:20]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:17
А Джулио это Gjulio..
Или нет?
Или нет?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:19
Цитата:
Цитата:
Еще хуже стало
Don Julio:
Я то сам из Златоуста
Я то сам из Златоуста
Цитата:
Don Julio:
Теперь сколько вопросов отпало?
Теперь сколько вопросов отпало?
Еще хуже стало
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:20
Цитата:
А она там каким боком?
ACROS:
"...не суйте мне микрофон в лицо..." - так изящно ушла от ответа Д.Назарбаева от вопроса журналистов на просьбу прокомментировать слова Лаврова.
"...не суйте мне микрофон в лицо..." - так изящно ушла от ответа Д.Назарбаева от вопроса журналистов на просьбу прокомментировать слова Лаврова.
А она там каким боком?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:27
Цитата:
Да видно, там вроде французик трясет головой..
Don Julio:
Интересно, гифки, не получается вставить
Интересно, гифки, не получается вставить
Да видно, там вроде французик трясет головой..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Златоуст. Российская Империя
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 96
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:29
Цитата:
Это говорит о том что у вас и вам подобным, проблема, искать чёрную кошку в тёмной комнате!
А если её там нет?
Все просто и банально. Но так скууушно все это разжевывать.
Цитата:
Зато нескушно!
ACROS:
Это о чём то, наверное, говорит. Русскоязычные знают, что за ними, по любому, СТОИТ Москва.
Это о чём то, наверное, говорит. Русскоязычные знают, что за ними, по любому, СТОИТ Москва.
Это говорит о том что у вас и вам подобным, проблема, искать чёрную кошку в тёмной комнате!
А если её там нет?
Все просто и банально. Но так скууушно все это разжевывать.
Цитата:
maxsaf:
Еще хуже стало
Еще хуже стало
Зато нескушно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 22:35
Заметил, что россияне как то стесняются своих русских имен, берут то Петер, то вот теперь Хулио в данном случае..
Почему так, не знаю..
Вон абайка он абайка, сразу понятно..
Почему так, не знаю..
Вон абайка он абайка, сразу понятно..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: drakon, maxsaf, Don Julio, таноми52, serg kost
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать