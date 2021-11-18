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≡ Из шеренги не высовываться?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 03:36
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Хозяин новой аптеки в Костанае считает, что его выдавливают с местного рынка. Аптека под вывеской Halyk Arzan Pharm открылась в областном центре в конце сентября. Совсем рядом с редакцией «НГ», поэтому журналисты сначала вблизи наблюдали ремонтные хлопоты в помещении, которое не раз меняло арендаторов, потом забегали туда за лекарствами. Цены на многие приятно удивляли, и мы даже спорили, когда хозяин сочтет, что хватит демпинговать, привлекая покупателей, и начнет их поднимать. Но на днях хозяин пришел в газету с проблемой, заявив, что перед его бизнесом в Костанае встает вопрос уровня «быть или не быть?».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5515
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 03:36
#1
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Хорошая реклама, надо сходить.
В Рудном например тоже есть аптека, которая с Биосферой конкурирует по ценам..
Тут я еще не видел, где ниже..
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
22
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 09:11
#2
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Реклама новой аптеки? ;-)
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Х
§ Хозяин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.03.16
Сообщений:
117
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 13:22
#3
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Цитата:
Kot_Anubis:
Реклама новой аптеки?

Да нет, это скорее крик о помощи. Судя по профессиональности жалобщиков, это очень высокобюджетные ребята. А кто у нас самая дорогая, многочисленная и в самых лучших местах расположенная аптечная сеть?
Неужели "Цветная"?
А может "Забота", Фармаком, Домик аптекаря?
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Златоуст. Российская Империя
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
96
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 13:37
#4
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Хм!
А кто говорил, что будет легко?
Это бизнес!
В Костанае, где куча сетевиков, мелкие аптеки выживают. А не жируют.
И тем не менее, если пройти эту школу выживания, тогда и говорите, что у вас удачный стартап.
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K
* KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
836
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 14:53
#5
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Согласен с хозяином аптеки на юге почти на все цены гораздо ниже (не только лекарства), это благодаря большой конкуренции и простоте решения вопросов. Приходя на наш рынок предприниматели с юга считают себя более конкурентными, но местные бюрократы (с которыми как на юге не порешаешь так просто), быстро отбивают им всё желание работать здесь. Нужно развивать сервис интернет аптеки (Аптека. Ком), цены там лучше чем у нас в аптеках, но ассортимент маловат, да и сервис хромает. Нужно развивать, как Каспи, где у покупателя реальный выбор цен и продавцов.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
155
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 15:14
#6
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Это не реклама! Наша костанайская инстаграм-блогер Жанна Тынымбаева уже у себя в сториз затрагивала эту тему, что аптеку пытаются закрыть конкуренты. Так еще бы. Сходил брат за лекарствами туда (рядом живем), звонит удивленный - купил себе лекарство за 2500тг, вместо минимальной 3300тг в других аптеках; мне от аллергии 2 площадки лекарства за 1400 взял, в других - 1300 за одну площадку.
Да тут реклама не нужна, сарафанное радио разнесет по всему городу. И конечно другим аптекам это весьма невыгодно, они то как раз свои 40% с покупателя и берут.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14275
Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 15:43
#7
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если иногда что то надо, к местным "старожилам"
уже давно не хожу.
они остановились в прошлом веке в своем развитии,
ну разве что раньше умножали на 2, сейчас на полтора.
сейчас можно зайти на сайт,посмотреть цену,место где скидки,
при желании бросить в корзину.
привезут до дома.

[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 15:47]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2240
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 15:47
#8
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Это бизнес: кто говорил, что будет легко и просто. Одно дело на дядю работать на окладе ( ты же не знаешь как хозяин решал подводные камни), другое дело на себя( и теперь тебе приходиться решать эти подводные камни).
Ну вот теперь и статья в "НГ": и злободневная и как бы положительная статья на общем фоне роста цен на всё и вся и в то же время ненавязчивая, скрытая, реклама: - тоже своего рода бизнес-рекламный ход.
Теперь народ потянется, хотя бы просто из любопытства, а раз там побывает, то обязательно что нибудь да и купит.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14275
Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 15:51
#9
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Цитата:
ACROS:
обязательно что нибудь да и купит.


ну это не факт, это же не продовольственный супермаркет.
да и из любопытства зачем заходить то?
я мимо нее два раза в день проезжаю,да видел,новая аптека,
но заходить просто так, посмотреть ..
ну кто рядом живет ..
да и больница недалеко тоже.
правда там две уже есть, "старожил" внутри,
подешевле- через дорогу от больницы.

[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 15:54]
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A
§ Andrey30
(Пользователи)
Регистрация:
18.11.21
Сообщений:
1
Re: Из шеренги не высовываться?
Отправлено: 18.11.21 - 22:18
#10
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Хорошая антиреклама!!! Аптека сама признается что нарушает законы. Ведь аптека это не зелёный базар где можно торговать по не понятным ценам. Государство же не просто так устанавливает цены на лекарства которые нельзя нарушать. Это сколько же людей было обмануто? Судя по статье десяток? И если хозяин такой справедливый то пусть даст объявление и вернёт деньги всем больным за свои нарушения. И бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
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