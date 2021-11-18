Отправлено: - 22:13

maxsaf:

А вы не хотите о себе что-нибудь рассказать? Ну такое, не шибко секретное. Часть вопросов отвалится сама собой

Цитата:Может вам ещё рассказать где ключ от квартиры где деньги лежат?Да нет! Все просто. Я то сам из Златоуста. Это в Челябинской области.Теперь сколько вопросов отпало?Теперь все понятно?