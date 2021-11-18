Отправлено: - 17:28

- За 4 года цена на дизтопливо поднялась более чем на 100%,

зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000.

Цитата:Цитата:У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!Уже и деньги из бюджета миллионами платят и всё мало? А соблюдать интервал и график, прописанный в тендерной документации КТО БУДЕТ?