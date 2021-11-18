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«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42874
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 17:28
Предприниматели, обслуживающие пассажирские автобусные маршруты, обратились в палату предпринимателей. Причиной своего предложения называют рост цены дизтоплива, которым заправляется весь автопарк областного центра.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7905
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 17:28
Цитата:
Цитата:
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
Уже и деньги из бюджета миллионами платят и всё мало? А соблюдать интервал и график, прописанный в тендерной документации КТО БУДЕТ?
- За 4 года цена на дизтопливо поднялась более чем на 100%,
Цитата:
зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000.
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
Уже и деньги из бюджета миллионами платят и всё мало? А соблюдать интервал и график, прописанный в тендерной документации КТО БУДЕТ?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 436
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 18:11
Топливо - на 30%, тариф хотят вдвое увеличить (основываясь на стоимости по безналу)... математика)
А продайте-ка вы валидаторы)
[Исправлено: vofkakst, 18.11.2021 - 18:14]
А продайте-ка вы валидаторы)
[Исправлено: vofkakst, 18.11.2021 - 18:14]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 67
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 18:43
Бензин 183 стал уже
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 19:03
Цитата:
Так же как он и не увеличилась у тех кто покупает картофель по 200 и капусту по 200 и что теперь производитель должен работать себе в убыток что бы ,прокормить всех нищих и голодных?
yudjin:
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
Так же как он и не увеличилась у тех кто покупает картофель по 200 и капусту по 200 и что теперь производитель должен работать себе в убыток что бы ,прокормить всех нищих и голодных?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 950
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 20:21
Цитата:
А это верные цифры? Просто если открыть тот-же хеадхантер, то за зарплату 300 тысяч можно найти работу только ооочень хорошим специалистам. А чтобы водитель Сколько на самом деле получают зарплаты водители?
После получения субсидирования мы подняли зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000
А это верные цифры? Просто если открыть тот-же хеадхантер, то за зарплату 300 тысяч можно найти работу только ооочень хорошим специалистам. А чтобы водитель Сколько на самом деле получают зарплаты водители?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2238
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 20:33
Надо по любому дать им тариф 170 тенге - это прежде всего БИЗНЕС, а не какой нибудь никому не нужный общественный совет ( что есть он, что его нет - погоды он никакой не делает, но на его содержание выделяются государственные деньги), бизнес который они затевали что бы ЗАРАБОТАТЬ и РАЗБОГАТЕТЬ. Здесь в тарифе и зарплата, и соцпакеты, и налоги и ПРИБЫЛЬ предприятия.
Субсидировать их работы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО: - это СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, такой же социальный как частные школы, частные детские сады, частные спортивные секции, которые субсидируются государством.
Ведь вокруг ВСЁ подорожало, подорожали все компоненты которые составляют их бизнес: - ГСМ, запчасти, резина, электричество, ком.услуги, зарплата рабочих, в конце-концов - уровень жизни подорожал.
А, качественные показатели их работ: - интервал движения, валидаторы, чистота в салоне, качество обслуживания пассажиров - эти ВАЖНЫЕ показатели надо отразить в Правилах получения субсидии и сделать НЕОТЪЕМЛЕМЫМ условием получения субсидии и установить строгий контроль.
[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 20:38]
Субсидировать их работы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО: - это СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, такой же социальный как частные школы, частные детские сады, частные спортивные секции, которые субсидируются государством.
Ведь вокруг ВСЁ подорожало, подорожали все компоненты которые составляют их бизнес: - ГСМ, запчасти, резина, электричество, ком.услуги, зарплата рабочих, в конце-концов - уровень жизни подорожал.
А, качественные показатели их работ: - интервал движения, валидаторы, чистота в салоне, качество обслуживания пассажиров - эти ВАЖНЫЕ показатели надо отразить в Правилах получения субсидии и сделать НЕОТЪЕМЛЕМЫМ условием получения субсидии и установить строгий контроль.
[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 20:38]
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 20:44
Цитата:
Да пофигу
Цитата:
ACROS:
Ведь вокруг ВСЁ подорожало, подорожали все компоненты которые составляют их бизнес: - ГСМ, запчасти, резина, электричество, ком.услуги, зарплата рабочих, в конце-концов - уровень жизни подорожал.
Ведь вокруг ВСЁ подорожало, подорожали все компоненты которые составляют их бизнес: - ГСМ, запчасти, резина, электричество, ком.услуги, зарплата рабочих, в конце-концов - уровень жизни подорожал.
Да пофигу
Цитата:
yudjin:
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1653
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 20:53
Цитата:
Социальная медицина, социальное образование, социальные магазины, социальные ярмарки, скоро уже и социальные академики появятся. Может пора к социализму переходить?
ACROS:
Субсидировать их работы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО: - это СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, такой же социальный как частные школы, частные детские сады, частные спортивные секции, которые субсидируются государством.
Субсидировать их работы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО: - это СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, такой же социальный как частные школы, частные детские сады, частные спортивные секции, которые субсидируются государством.
Социальная медицина, социальное образование, социальные магазины, социальные ярмарки, скоро уже и социальные академики появятся. Может пора к социализму переходить?
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