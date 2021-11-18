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≡ «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 17:28
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Предприниматели, обслуживающие пассажирские автобусные маршруты, обратились в палату предпринимателей. Причиной своего предложения называют рост цены дизтоплива, которым заправляется весь автопарк областного центра.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7905
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 17:28
#1
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Цитата:
- За 4 года цена на дизтопливо поднялась более чем на 100%,

Цитата:
зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000.

У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
Уже и деньги из бюджета миллионами платят и всё мало? А соблюдать интервал и график, прописанный в тендерной документации КТО БУДЕТ?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
436
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 18:11
#2
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Топливо - на 30%, тариф хотят вдвое увеличить (основываясь на стоимости по безналу)... математика)

А продайте-ка вы валидаторы)

[Исправлено: vofkakst, 18.11.2021 - 18:14]
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
67
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 18:43
#3
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Бензин 183 стал уже
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8262
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 19:03
#4
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Цитата:
yudjin:
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!

Так же как он и не увеличилась у тех кто покупает картофель по 200 и капусту по 200 и что теперь производитель должен работать себе в убыток что бы ,прокормить всех нищих и голодных?
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
950
Re: «Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят...
Отправлено: 18.11.21 - 20:21
#5
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Цитата:
После получения субсидирования мы подняли зарплаты водителям,- ответил Мущинский. - Если раньше она была 150 000 тенге, то сейчас 300 000
:-o
А это верные цифры? Просто если открыть тот-же хеадхантер, то за зарплату 300 тысяч можно найти работу только ооочень хорошим специалистам. А чтобы водитель :-x Сколько на самом деле получают зарплаты водители?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2238
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 20:33
#6
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Надо по любому дать им тариф 170 тенге - это прежде всего БИЗНЕС, а не какой нибудь никому не нужный общественный совет ( что есть он, что его нет - погоды он никакой не делает, но на его содержание выделяются государственные деньги), бизнес который они затевали что бы ЗАРАБОТАТЬ и РАЗБОГАТЕТЬ. Здесь в тарифе и зарплата, и соцпакеты, и налоги и ПРИБЫЛЬ предприятия.
Субсидировать их работы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО: - это СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, такой же социальный как частные школы, частные детские сады, частные спортивные секции, которые субсидируются государством.
Ведь вокруг ВСЁ подорожало, подорожали все компоненты которые составляют их бизнес: - ГСМ, запчасти, резина, электричество, ком.услуги, зарплата рабочих, в конце-концов - уровень жизни подорожал.
А, качественные показатели их работ: - интервал движения, валидаторы, чистота в салоне, качество обслуживания пассажиров - эти ВАЖНЫЕ показатели надо отразить в Правилах получения субсидии и сделать НЕОТЪЕМЛЕМЫМ условием получения субсидии и установить строгий контроль.

[Исправлено: ACROS, 18.11.2021 - 20:38]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8262
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 20:44
#7
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Цитата:
ACROS:
Ведь вокруг ВСЁ подорожало, подорожали все компоненты которые составляют их бизнес: - ГСМ, запчасти, резина, электричество, ком.услуги, зарплата рабочих, в конце-концов - уровень жизни подорожал.

Да пофигу
Цитата:
yudjin:
У ЛЮДЕЙ, ездящих на ваших автобусах, зарплата за 4 года на 100 % НЕ увеличилась!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1653
«Дизтопливо на 30% дороже» - Костанайские перевозчики просят изменить условия субсидирования
Отправлено: 18.11.21 - 20:53
#8
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Цитата:
ACROS:
Субсидировать их работы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО: - это СОЦИАЛЬНЫЙ бизнес, такой же социальный как частные школы, частные детские сады, частные спортивные секции, которые субсидируются государством.

Социальная медицина, социальное образование, социальные магазины, социальные ярмарки, скоро уже и социальные академики появятся. Может пора к социализму переходить?
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