Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал

Отправлено: - 20:09

КСК было самое Оптимальное решение по управлению всем хозяйством по содержанию жилья, там несколько сантехников, электрик, бухгалтер и председатель. Что ещё надо? Кто это выдумал и для чего было всё переделывать?