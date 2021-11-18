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≡ Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:23
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Настоящая война развернулась за кресло председателя объединения собственников имущества (ОСИ) в столичном ЖК Highvill. Возможно, это противостояние не получило бы широкой огласки, если бы не именитые жильцы. В "умном доме" проживает депутат мажилиса парламента Альберт Рау.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4926
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 20:09
#15
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КСК было самое Оптимальное решение по управлению всем хозяйством по содержанию жилья, там несколько сантехников, электрик, бухгалтер и председатель. Что ещё надо? Кто это выдумал и для чего было всё переделывать?
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