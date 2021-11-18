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≡ Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42874
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:23
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Настоящая война развернулась за кресло председателя объединения собственников имущества (ОСИ) в столичном ЖК Highvill. Возможно, это противостояние не получило бы широкой огласки, если бы не именитые жильцы. В "умном доме" проживает депутат мажилиса парламента Альберт Рау.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
28
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:23
#1
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Жили в Лисаковске про Альберта Павловича можем сказать только хорошее. Желаем успехов !
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:47
#2
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Мда уж..
С этими ОСИ пойдет война не на шутку..
И в домах попроще как говорится .
У нас тоже своих проталкивают, чтоб бабло рубить..
Да еще как то нагловато..
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
95
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 11:13
#3
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Управдом - друг человека!
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4023
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:17
#4
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Цитата:
Основной принцип ОСИ и ПТ: "один дом – одно объединение, один счёт"

Один дом - 100 квартир
100 х 2500 (средняя для ПКСК плата сегодня)
Итого 250 000.
И что с этими деньгами делать? Платеж однозначно вырастет при переходе на ОСИ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7905
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:31
#5
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Цитата:
peshexod:
И что с этими деньгами делать?

Да, понятно, что по нынешним ценам на это содержать не получится. Но и люди не готовы платить больше, если видят, что в доме ничего не делается.
Интересно было бы узнать о тех в Костанае, кто перешел на оси... не маленькие двухэтажки, а большие многоквартирные дома. Хватает ли прежних сборов или увеличили? На что идут деньги... Нужен доходчивый пример с цифрами и всеми подводными камнями. Вот задание для журналистов НГ)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14275
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:34
#6
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Цитата:
peshexod:
Итого 250 000. И что с этими деньгами делать?


150 председателю, 100 бухгалтеру.
как то так.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7905
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:40
#7
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Цитата:
alex_60:
150 председателю, 100 бухгалтеру. как то так.

сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов... которые конечно же будут прикреплены к одной обслуживающей компании (бывшее пкск)... ну в общем... та же ж..., толко вид сбоку и дороже.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1395
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:45
#8
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Совсем недавно Токаев высказал вполне здравую мысль в адрес нью-реформаторов.Дословно не помню, но общий смысл таков:прежде, чем придумывать новые законы, нужно убедиться, а всё ли сделано правильно в рамках уже имеющейся законодательной базы. Новый закон о ЖКХ как раз из этой категории.Вместо наведения порядка с ПКСК нате вам новый закон и сами разгребайте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 14:20
#9
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Цитата:
yudjin:
сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов...

У нас еще предложили одного сантехника..
Лучше одному платить, чем четверым.
Типа он отключит стояк снизу, потом побежит по этажам, проверит течет или прорвало, потом с пятого этажа назад, отключать...
Маразм..
Тот же полипропилен вести, с этажа на этаж, да мало ли что..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
836
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 14:29
#10
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Цитата:
КГСПС:
прежде, чем придумывать новые законы, нужно убедиться, а всё ли сделано правильно в рамках уже имеющейся законодательной базы. Новый закон о ЖКХ как раз из этой категории

Он все правильно говорит, но "Васька слушает, да ест". Почему нет возможности добровольного выбора, хотя-бы на первых порах? Меня например устраивает наш ПКСК, вопросы есть конечно, но я прекрасно понимаю что на средние 2500 с квартиры не разгуляешься. Во всяком случае двор и дом стараются содержать в порядке, главное чтобы жильцы ещё этому способствовали или просто не мешали.
Насчёт Рау очень сомневаюсь, что он будет терпеть беспорядок в своём доме и уж тем более способствовать ему. Проделки подсреотов это.

[Исправлено: KOS77, 18.11.2021 - 13:30]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2238
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 15:23
#11
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Если он ( депутат) проживает в доме, или как сказал бы товарищ Шариков: - ответственный квартиросьёмщик с законными аршинами жилплощади, то почему он не должен вмешиваться в работу ОСИ: это его законное право, он платит этому ОСИ.
Первый раз слышу, что какой сранный ОСИ пишет напрямую письмо Президенту и Елбасы. Опасный прецедент. Ничего себе, замашки: наверное и его соседи сплошь депутаты и ответственные работники министерств и ведомств.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
373
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 19:17
#12
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Нет желания вернуться в родной Лисаковск? Астанинскую квартиру можно же обменять на Лисаковск в соотношении 5 к 1.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23328
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 19:51
#13
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Нет желания вернуться в родной Лисаковск?

Зачем? К родственникам, в Германию,
может приехать... :lol: :oops: :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14096
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 19:59
#14
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Цитата:
ACROS:
ОСИ пишет напрямую письмо Президенту и Елбасы

Теперь их будет в 100 раз больше, чем пкск. Завалят Президента и Елбасы работой :lol:
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