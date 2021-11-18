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Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42874
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:23
Настоящая война развернулась за кресло председателя объединения собственников имущества (ОСИ) в столичном ЖК Highvill. Возможно, это противостояние не получило бы широкой огласки, если бы не именитые жильцы. В "умном доме" проживает депутат мажилиса парламента Альберт Рау.
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М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 28
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:23
Жили в Лисаковске про Альберта Павловича можем сказать только хорошее. Желаем успехов !
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5509
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 10:47
Мда уж..
С этими ОСИ пойдет война не на шутку..
И в домах попроще как говорится .
У нас тоже своих проталкивают, чтоб бабло рубить..
Да еще как то нагловато..
С этими ОСИ пойдет война не на шутку..
И в домах попроще как говорится .
У нас тоже своих проталкивают, чтоб бабло рубить..
Да еще как то нагловато..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 95
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 11:13
Управдом - друг человека!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4023
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:17
Цитата:
Один дом - 100 квартир
100 х 2500 (средняя для ПКСК плата сегодня)
Итого 250 000.
И что с этими деньгами делать? Платеж однозначно вырастет при переходе на ОСИ.
Основной принцип ОСИ и ПТ: "один дом – одно объединение, один счёт"
Один дом - 100 квартир
100 х 2500 (средняя для ПКСК плата сегодня)
Итого 250 000.
И что с этими деньгами делать? Платеж однозначно вырастет при переходе на ОСИ.
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:31
Цитата:
Да, понятно, что по нынешним ценам на это содержать не получится. Но и люди не готовы платить больше, если видят, что в доме ничего не делается.
Интересно было бы узнать о тех в Костанае, кто перешел на оси... не маленькие двухэтажки, а большие многоквартирные дома. Хватает ли прежних сборов или увеличили? На что идут деньги... Нужен доходчивый пример с цифрами и всеми подводными камнями. Вот задание для журналистов НГ)
peshexod:
И что с этими деньгами делать?
И что с этими деньгами делать?
Да, понятно, что по нынешним ценам на это содержать не получится. Но и люди не готовы платить больше, если видят, что в доме ничего не делается.
Интересно было бы узнать о тех в Костанае, кто перешел на оси... не маленькие двухэтажки, а большие многоквартирные дома. Хватает ли прежних сборов или увеличили? На что идут деньги... Нужен доходчивый пример с цифрами и всеми подводными камнями. Вот задание для журналистов НГ)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14275
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:34
Цитата:
150 председателю, 100 бухгалтеру.
как то так.
peshexod:
Итого 250 000. И что с этими деньгами делать?
Итого 250 000. И что с этими деньгами делать?
150 председателю, 100 бухгалтеру.
как то так.
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:40
Цитата:
сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов... которые конечно же будут прикреплены к одной обслуживающей компании (бывшее пкск)... ну в общем... та же ж..., толко вид сбоку и дороже.
alex_60:
150 председателю, 100 бухгалтеру. как то так.
150 председателю, 100 бухгалтеру. как то так.
сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов... которые конечно же будут прикреплены к одной обслуживающей компании (бывшее пкск)... ну в общем... та же ж..., толко вид сбоку и дороже.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1395
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 12:45
Совсем недавно Токаев высказал вполне здравую мысль в адрес нью-реформаторов.Дословно не помню, но общий смысл таков:прежде, чем придумывать новые законы, нужно убедиться, а всё ли сделано правильно в рамках уже имеющейся законодательной базы. Новый закон о ЖКХ как раз из этой категории.Вместо наведения порядка с ПКСК нате вам новый закон и сами разгребайте.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5509
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 14:20
Цитата:
У нас еще предложили одного сантехника..
Лучше одному платить, чем четверым.
Типа он отключит стояк снизу, потом побежит по этажам, проверит течет или прорвало, потом с пятого этажа назад, отключать...
Маразм..
Тот же полипропилен вести, с этажа на этаж, да мало ли что..
yudjin:
сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов...
сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов...
У нас еще предложили одного сантехника..
Лучше одному платить, чем четверым.
Типа он отключит стояк снизу, потом побежит по этажам, проверит течет или прорвало, потом с пятого этажа назад, отключать...
Маразм..
Тот же полипропилен вести, с этажа на этаж, да мало ли что..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 836
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 14:29
Цитата:
Он все правильно говорит, но "Васька слушает, да ест". Почему нет возможности добровольного выбора, хотя-бы на первых порах? Меня например устраивает наш ПКСК, вопросы есть конечно, но я прекрасно понимаю что на средние 2500 с квартиры не разгуляешься. Во всяком случае двор и дом стараются содержать в порядке, главное чтобы жильцы ещё этому способствовали или просто не мешали.
Насчёт Рау очень сомневаюсь, что он будет терпеть беспорядок в своём доме и уж тем более способствовать ему. Проделки подсреотов это.
[Исправлено: KOS77, 18.11.2021 - 13:30]
КГСПС:
прежде, чем придумывать новые законы, нужно убедиться, а всё ли сделано правильно в рамках уже имеющейся законодательной базы. Новый закон о ЖКХ как раз из этой категории
прежде, чем придумывать новые законы, нужно убедиться, а всё ли сделано правильно в рамках уже имеющейся законодательной базы. Новый закон о ЖКХ как раз из этой категории
Он все правильно говорит, но "Васька слушает, да ест". Почему нет возможности добровольного выбора, хотя-бы на первых порах? Меня например устраивает наш ПКСК, вопросы есть конечно, но я прекрасно понимаю что на средние 2500 с квартиры не разгуляешься. Во всяком случае двор и дом стараются содержать в порядке, главное чтобы жильцы ещё этому способствовали или просто не мешали.
Насчёт Рау очень сомневаюсь, что он будет терпеть беспорядок в своём доме и уж тем более способствовать ему. Проделки подсреотов это.
[Исправлено: KOS77, 18.11.2021 - 13:30]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2238
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 15:23
Если он ( депутат) проживает в доме, или как сказал бы товарищ Шариков: - ответственный квартиросьёмщик с законными аршинами жилплощади, то почему он не должен вмешиваться в работу ОСИ: это его законное право, он платит этому ОСИ.
Первый раз слышу, что какой сранный ОСИ пишет напрямую письмо Президенту и Елбасы. Опасный прецедент. Ничего себе, замашки: наверное и его соседи сплошь депутаты и ответственные работники министерств и ведомств.
Первый раз слышу, что какой сранный ОСИ пишет напрямую письмо Президенту и Елбасы. Опасный прецедент. Ничего себе, замашки: наверное и его соседи сплошь депутаты и ответственные работники министерств и ведомств.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 373
Re: Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 19:17
Нет желания вернуться в родной Лисаковск? Астанинскую квартиру можно же обменять на Лисаковск в соотношении 5 к 1.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23328
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 19:51
Цитата:
Зачем? К родственникам, в Германию,
может приехать...
Доктор СИЗШ:
Нет желания вернуться в родной Лисаковск?
Нет желания вернуться в родной Лисаковск?
Зачем? К родственникам, в Германию,
может приехать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14096
Мажилисмен Рау оказался вовлечен в коммунальный скандал
Отправлено: 18.11.21 - 19:59
Цитата:
Теперь их будет в 100 раз больше, чем пкск. Завалят Президента и Елбасы работой
ACROS:
ОСИ пишет напрямую письмо Президенту и Елбасы
ОСИ пишет напрямую письмо Президенту и Елбасы
Теперь их будет в 100 раз больше, чем пкск. Завалят Президента и Елбасы работой
-
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