Отправлено: - 14:20

yudjin:

сейчас уже предлагают иметь одного председателя и одного бухгалтера на несколько домов...

Цитата:У нас еще предложили одного сантехника..Лучше одному платить, чем четверым.Типа он отключит стояк снизу, потом побежит по этажам, проверит течет или прорвало, потом с пятого этажа назад, отключать...Маразм..Тот же полипропилен вести, с этажа на этаж, да мало ли что..