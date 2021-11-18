Отправлено: - 16:33

abaika95:

у тебя есть Гугл?

abaika95:А что у России все это есть?

abaika95:

где служил?

abaika95:

колпак главного,у монгол нет таких головных уборов

Цитата:Кто врет? Гугл или ты?Цитата:Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата:На Плесецке. Пусковые строил.Цитата:У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...