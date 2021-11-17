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"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42873
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 17.11.21 - 19:11
Студенты отмечали, что учатся удаленно, технической базой вуза не пользуются. Сетовали, что не смогли перевестись в другой вуз, так как узнали о росте оплаты обучения слишком поздно. У ректора КСТУ на этот счёт своё мнение.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 174
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 17.11.21 - 19:11
врет и не краснеет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 373
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 07:02
А на кого там учат? Подкажи народец)))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7905
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 09:16
Цитата:
Читаем ранее:
Цитата:
Рост на 130%... 26% на зарплату, остальные - в карман?
Хотя может на памятник или переименование улицы собирают.
По сравнению с прошлым годом она (зарплата) повысилась в среднем на 26%.
Читаем ранее:
Цитата:
Если 1-й курс стоил нам 200 000 тенге, то цена 2-го выросла до 460 000 тенге.
Рост на 130%... 26% на зарплату, остальные - в карман?
Хотя может на памятник или переименование улицы собирают.
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 09:46
Цитата:
Да вообще пора позакрывать мелкие частные вузы - лавочки по продаже дипломов. Что один, что другой. А высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов. И, может, наконец, начнут отчислять студентов по причине неуспеваемости.
yudjin:
Рост на 130%... 26% на зарплату, остальные - в карман?
Рост на 130%... 26% на зарплату, остальные - в карман?
Да вообще пора позакрывать мелкие частные вузы - лавочки по продаже дипломов. Что один, что другой. А высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов. И, может, наконец, начнут отчислять студентов по причине неуспеваемости.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14275
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 18.11.21 - 10:08
Цитата:
с чего это?
государство само гонит цены вверх,утверждая каждый год
оклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.
те привязаны с суммам по грантам,которое платит государство госвузам.
а потом это ложится тяжелым ярмом на платников.
мол нельзя меньше чем стоит грант.
//Теперь преподаватели университетов будут получать не менее 200 тысяч тенге в месяц.
Оплата труда старшего преподавателя составит не менее 230 тысяч тенге,
ассоциированного профессора – 260 тысяч тенге,
профессора – 350 тысяч тенге (в национальных вузах – 400 тысяч тенге).//
в чем тут интерес государства,гнать инфляцию и тут,не понимаю.
или у кого то есть личный интерес?
неужели кто то думает что повышая оклады, уровень образования будет выше?
и надеюсь все понимают, что звание того же профессора в том же Костанае-
это не больше чем название...первый парень на деревне.
[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 10:10]
Victor Yang:
высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов.
высокая стоимость обучения создаст конкурентное преимущество у государственных вузов.
с чего это?
государство само гонит цены вверх,утверждая каждый год
оклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.
те привязаны с суммам по грантам,которое платит государство госвузам.
а потом это ложится тяжелым ярмом на платников.
мол нельзя меньше чем стоит грант.
//Теперь преподаватели университетов будут получать не менее 200 тысяч тенге в месяц.
Оплата труда старшего преподавателя составит не менее 230 тысяч тенге,
ассоциированного профессора – 260 тысяч тенге,
профессора – 350 тысяч тенге (в национальных вузах – 400 тысяч тенге).//
в чем тут интерес государства,гнать инфляцию и тут,не понимаю.
или у кого то есть личный интерес?
неужели кто то думает что повышая оклады, уровень образования будет выше?
и надеюсь все понимают, что звание того же профессора в том же Костанае-
это не больше чем название...первый парень на деревне.
[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 10:10]
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 18.11.21 - 10:18
Цитата:
В государственных вузах зарплаты преподавателей платятся из бюджета, а не из оплаченных студентами денег.
alex_60:
государство само гонит цены вверх,утверждая каждый год оклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.
государство само гонит цены вверх,утверждая каждый год оклады преподавательского состава для госвузов,меньше которых нельзя.
В государственных вузах зарплаты преподавателей платятся из бюджета, а не из оплаченных студентами денег.
Re: "Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки...
Отправлено: 18.11.21 - 17:57
Цитата:
Цитата:
Правительство не знает куда деньги засунуть, Президент поручает оказывается за счет студентов з/п преподователям повысить?
- Основой формирования размера оплаты за обучение является стоимость образовательного гранта, которая определяется постановлением правительства РК
Цитата:
Очередное повышение заработной платы профессорско-преподавательского состава университета проходило в рамках исполнения поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева, что отразилось на увеличении стоимости обучения
Правительство не знает куда деньги засунуть, Президент поручает оказывается за счет студентов з/п преподователям повысить?
"Цены мы даже снизили" - Ректор КСТУ все-таки ответил на претензии своих студентов
Отправлено: 18.11.21 - 17:58
Цитата:
Это же они переименования инициировали? )))
yudjin:
Хотя может на памятник или переименование улицы собирают.
Хотя может на памятник или переименование улицы собирают.
Это же они переименования инициировали? )))
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