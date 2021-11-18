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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2712
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:57
По проекту "Время, вперёд", рассказывающему о современной России, вышел уже 474 выпуск (выходит раз в неделю без госбюджетных средств!)
По высказываниям абаек и СИЗОфреников - Россия "отстой" и т.п.
Стоит потратить 10 - 12 минут в неделю на просмотр, чтобы иметь представление, что происходит в промышленности, науке и технике РФ
По высказываниям абаек и СИЗОфреников - Россия "отстой" и т.п.
Стоит потратить 10 - 12 минут в неделю на просмотр, чтобы иметь представление, что происходит в промышленности, науке и технике РФ
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:01
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:01
тоже приму участие в симпозиуме.
на альбоме группы А-СТУДИО
написано- JULIA= Джулия
на альбоме группы А-СТУДИО
написано- JULIA= Джулия
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:02
Цитата:
И ты это все смотришь?
таноми52:
вышел уже 474 выпуск (
вышел уже 474 выпуск (
И ты это все смотришь?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:04
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в «Российской газете» опубликовал статью о сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.
в частности сказал
//Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран ///
[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 16:11]
в частности сказал
//Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран ///
[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 16:11]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:29
новость дня.
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России,
пишет порталEastFruit
Российский огурец оказался конкурентным по цене,
несмотря на десятипроцентную импортную пошлину,
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России,
пишет порталEastFruit
Российский огурец оказался конкурентным по цене,
несмотря на десятипроцентную импортную пошлину,
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:33
Цитата:
В СССР были попытки сделать необитаемую башню на базе Т-80. Ещё был проект Т-74. Но т_72 с необитаемой башней не было. Кто врет? Гугл или ты?Цитата: Компанией Росатом за рубежом построено и строится около 30 энергоблоков. В России построено, строится и запланировано более 20 блоков. Все уже российской разработки. После развала СССР Россией построены атомные ледоколы 50 лет Победы, а также чисто российской разработки проект 22220, это ледоколы Арктика (принят в эксплуатацию), Сибирь (спущен на воду) и Урал (на стапелях). Заложены еще 2 ледокола этого типа: Якутия и Чукотка. И заложен ледокол Россия, проекта Лидер. Также чисто российской разработки.
Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата:
На Плесецке. Пусковые строил.Цитата:
У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
abaika95:
у тебя есть Гугл?
у тебя есть Гугл?
abaika95:А что у России все это есть?
Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата:
abaika95:
где служил?
где служил?
На Плесецке. Пусковые строил.Цитата:
abaika95:
колпак главного,у монгол нет таких головных уборов
колпак главного,у монгол нет таких головных уборов
У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:39
Цитата:
Это же не картина, это цветное фото...
serg kost:
А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
Это же не картина, это цветное фото...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 17:14
Цитата:
А ещё Польша и Голландия стали закупать российский огурец.
В голландских теплицах при нынешних ценах на газ себестоимость огурцов зимой до 14 уе за кило.
alex_60:
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России
А ещё Польша и Голландия стали закупать российский огурец.
В голландских теплицах при нынешних ценах на газ себестоимость огурцов зимой до 14 уе за кило.
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