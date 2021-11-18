Re: Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом"...

Отправлено: - 16:05

Вот эти оговорки, типа: медотвод, переболевшие, зелёный, и прочие термины - они хоть работают ??, наверное их просто, для проформы, пишут, а так по факту власть неофициально, мне так кажеться, давным-давно ВСЁ разрешила - бывая в городе и заходя в такие учреждения НИКТО и НИКОГДА с меня не требовал показать этот Q-код, мой статус, или я на таких охранников нарывался, которым БАРЕ-БИР, лишь клиент к ним зашёл; даже в Астане на ж/д вокаале никто не спросил мой Q-код.