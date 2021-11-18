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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2712
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:57
#1636
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По проекту "Время, вперёд", рассказывающему о современной России, вышел уже 474 выпуск (выходит раз в неделю без госбюджетных средств!)
По высказываниям абаек и СИЗОфреников - Россия "отстой" и т.п.
Стоит потратить 10 - 12 минут в неделю на просмотр, чтобы иметь представление, что происходит в промышленности, науке и технике РФ

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:01
#1637
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Ну наконец то, пирог запечен, или спекен...

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14274
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:01
#1638
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тоже приму участие в симпозиуме.
на альбоме группы А-СТУДИО
написано- JULIA= Джулия
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:02
#1639
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Цитата:
таноми52:
вышел уже 474 выпуск (

И ты это все смотришь?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14274
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:04
#1640
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в «Российской газете» опубликовал статью о сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.
в частности сказал
//Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран ///

[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 16:11]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14274
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:29
#1641
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новость дня.
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России,
пишет порталEastFruit
Российский огурец оказался конкурентным по цене,
несмотря на десятипроцентную импортную пошлину,
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:33
#1642
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Цитата:
abaika95:
у тебя есть Гугл?

В СССР были попытки сделать необитаемую башню на базе Т-80. Ещё был проект Т-74. Но т_72 с необитаемой башней не было. Кто врет? Гугл или ты?Цитата:
abaika95:А что у России все это есть?

Компанией Росатом за рубежом построено и строится около 30 энергоблоков. В России построено, строится и запланировано более 20 блоков. Все уже российской разработки.
После развала СССР Россией построены атомные ледоколы 50 лет Победы, а также чисто российской разработки проект 22220, это ледоколы Арктика (принят в эксплуатацию), Сибирь (спущен на воду) и Урал (на стапелях). Заложены еще 2 ледокола этого типа: Якутия и Чукотка. И заложен ледокол Россия, проекта Лидер. Также чисто российской разработки.
Про российские космос и ВПК сам найдёшь? Про модуль наука, гиперзвук, Армату и прочее?Цитата:
abaika95:
где служил?

На Плесецке. Пусковые строил.Цитата:
abaika95:
колпак главного,у монгол нет таких головных уборов

У тебя есть картинки из летописей того времени? А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23326
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 16:39
#1643
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Цитата:
serg kost:
А то художнику Сергею Иванову как-то мало веры про тех монголов...

Это же не картина, это цветное фото... :lol: :oops: :-P
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 17:14
#1644
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Цитата:
alex_60:
Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России

А ещё Польша и Голландия стали закупать российский огурец.
В голландских теплицах при нынешних ценах на газ себестоимость огурцов зимой до 14 уе за кило.
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