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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:59
Цитата:
А что Julio разве не Жулио?
maxsaf:
Давай фотку с языковых
Давай фотку с языковых
А что Julio разве не Жулио?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:02
Цитата:
Да кто его знает. Вы уже 5 латиниц поменяли ну ниче, на курсах тебе обьяснят как правильно
111:
А что Julio разве не Жулио?
А что Julio разве не Жулио?
Да кто его знает. Вы уже 5 латиниц поменяли ну ниче, на курсах тебе обьяснят как правильно
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:03
Цитата:
Я ничего не менял например.
Ну так как?
maxsaf:
Вы уже 5 латиниц поменяли
Вы уже 5 латиниц поменяли
Я ничего не менял например.
Ну так как?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:24
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:35
Цитата:
"Мне лично пофигу, но другие форумчане бдят". Это из серии про 30 миллионов украинцев?!
maxsaf:
"Мне лично пофигу, но другие форумчане бдят". Это из серии про 30 миллионов украинцев?!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:06
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:12
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:13
читаю про историю городов в современном Казахстане.
оказывается нет ни одного города, основанного казахами.
Казахи, как кочевой народ, сами не основывали городов.
Они занимали города, основанные до них другими.
На юге нынешнего Казахстана это были города,
основанные до прихода казахов оседлыми народами иранского корня
– согдийцами и саками.
Задолго до появления казахов, они входили в государство Хорезмшахов.
Это, в первую очередь, города Чимкент, Тараз (бывший Аулиэ-Ата) и Туркестан.
Такие названия были даны уже тюрками,
предками казахов, пришедшими в эти степи в VI-VIII вв.
Казахи же возникли как народ в XV веке.
Большинство же современных городов Казахстана основано
русскими в XVI-XX вв.
Некоторые из этих городов носили названия по окружающей местности.
В их основе лежали тюркские топонимы.
Но это не означает, что тюрки, тем более казахи,
основали эти города.
оказывается нет ни одного города, основанного казахами.
Казахи, как кочевой народ, сами не основывали городов.
Они занимали города, основанные до них другими.
На юге нынешнего Казахстана это были города,
основанные до прихода казахов оседлыми народами иранского корня
– согдийцами и саками.
Задолго до появления казахов, они входили в государство Хорезмшахов.
Это, в первую очередь, города Чимкент, Тараз (бывший Аулиэ-Ата) и Туркестан.
Такие названия были даны уже тюрками,
предками казахов, пришедшими в эти степи в VI-VIII вв.
Казахи же возникли как народ в XV веке.
Большинство же современных городов Казахстана основано
русскими в XVI-XX вв.
Некоторые из этих городов носили названия по окружающей местности.
В их основе лежали тюркские топонимы.
Но это не означает, что тюрки, тем более казахи,
основали эти города.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:15
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:22
про Кустанай вот пишут.
В 1879 году началось строительство города на реке Тобол в урочище Кустанай.
Городу первоначально придавались различные имена:
Ново-Тобольск, даже Ново-Николаевск (хотя потом Новониколаевском назвали нынешний Новосибирск), просто Николаевск, но прижилось название, данное по тюркскому топониму,
означающему неизвестно что.
В 1895 году имя Кустанай для нового города официально утвердил император Николай II.
интересно - означающему неизвестно что.
поэтому много рассуждений по этому поводу.
то ли картограф спросил бредущего по степи кочевника,
это что за место , тот его не понял, что то сказал,
а тот его ответ записал- -Кустанай.
есть и красивые легенды , их с десяток как минимум.
В 1879 году началось строительство города на реке Тобол в урочище Кустанай.
Городу первоначально придавались различные имена:
Ново-Тобольск, даже Ново-Николаевск (хотя потом Новониколаевском назвали нынешний Новосибирск), просто Николаевск, но прижилось название, данное по тюркскому топониму,
означающему неизвестно что.
В 1895 году имя Кустанай для нового города официально утвердил император Николай II.
интересно - означающему неизвестно что.
поэтому много рассуждений по этому поводу.
то ли картограф спросил бредущего по степи кочевника,
это что за место , тот его не понял, что то сказал,
а тот его ответ записал- -Кустанай.
есть и красивые легенды , их с десяток как минимум.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:25
все это казалось бы давно известно, как аксиома уже,
но читая по новой каждый раз чувствуешь какие то новые оттенки-
какой это город-Кустанай.
[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 15:25]
но читая по новой каждый раз чувствуешь какие то новые оттенки-
какой это город-Кустанай.
[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 15:25]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23325
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:43
Цитата:
Я - признаю, только город Кустанай...
alex_60:
какой это город-Кустанай.
какой это город-Кустанай.
Я - признаю, только город Кустанай...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:46
Цитата:
и это правильно.
иначе и быть не может.
drakon:
Я - признаю, только город Кустанай..
Я - признаю, только город Кустанай..
и это правильно.
иначе и быть не может.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:46
Цитата:
А разве не Дон Хулио?
111:
А что Julio разве не Жулио?
А что Julio разве не Жулио?
А разве не Дон Хулио?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:53
Цитата:
Не обращая внимания на картинку наивно полагал, что это персонаж из "Незнайки на Луне", которого звали Жулио. Однако, присмотревшись, изменил мнение.
111:
А что Julio разве не Жулио?
А что Julio разве не Жулио?
Не обращая внимания на картинку наивно полагал, что это персонаж из "Незнайки на Луне", которого звали Жулио. Однако, присмотревшись, изменил мнение.
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