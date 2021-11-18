Re: Из шеренги не высовываться?

Отправлено: - 15:47

Это бизнес: кто говорил, что будет легко и просто. Одно дело на дядю работать на окладе ( ты же не знаешь как хозяин решал подводные камни), другое дело на себя( и теперь тебе приходиться решать эти подводные камни).

Ну вот теперь и статья в "НГ": и злободневная и как бы положительная статья на общем фоне роста цен на всё и вся и в то же время ненавязчивая, скрытая, реклама: - тоже своего рода бизнес-рекламный ход.

Теперь народ потянется, хотя бы просто из любопытства, а раз там побывает, то обязательно что нибудь да и купит.