Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 15:13

читаю про историю городов в современном Казахстане.

оказывается нет ни одного города, основанного казахами.

Казахи, как кочевой народ, сами не основывали городов.

Они занимали города, основанные до них другими.

На юге нынешнего Казахстана это были города,

основанные до прихода казахов оседлыми народами иранского корня

– согдийцами и саками.

Задолго до появления казахов, они входили в государство Хорезмшахов.

Это, в первую очередь, города Чимкент, Тараз (бывший Аулиэ-Ата) и Туркестан.

Такие названия были даны уже тюрками,

предками казахов, пришедшими в эти степи в VI-VIII вв.

Казахи же возникли как народ в XV веке.

Большинство же современных городов Казахстана основано

русскими в XVI-XX вв.

Некоторые из этих городов носили названия по окружающей местности.

В их основе лежали тюркские топонимы.

Но это не означает, что тюрки, тем более казахи,

основали эти города.