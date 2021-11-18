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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 109 из 110«1...107108109110»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:59
#1621
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Цитата:
maxsaf:
Давай фотку с языковых

А что Julio разве не Жулио?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:02
#1622
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Цитата:
111:
А что Julio разве не Жулио?

Да кто его знает. Вы уже 5 латиниц поменяли :lol: ну ниче, на курсах тебе обьяснят как правильно ;-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:03
#1623
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Цитата:
maxsaf:
Вы уже 5 латиниц поменяли

Я ничего не менял например.
Ну так как?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:24
#1624
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О, с утречка дела идут...

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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
669
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 14:35
#1625
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Цитата:
maxsaf:

"Мне лично пофигу, но другие форумчане бдят". Это из серии про 30 миллионов украинцев?!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:06
#1626
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С утречка что то...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:12
#1627
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Собственно пирог...

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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:13
#1628
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читаю про историю городов в современном Казахстане.
оказывается нет ни одного города, основанного казахами.
Казахи, как кочевой народ, сами не основывали городов.
Они занимали города, основанные до них другими.
На юге нынешнего Казахстана это были города,
основанные до прихода казахов оседлыми народами иранского корня
– согдийцами и саками.
Задолго до появления казахов, они входили в государство Хорезмшахов.
Это, в первую очередь, города Чимкент, Тараз (бывший Аулиэ-Ата) и Туркестан.
Такие названия были даны уже тюрками,
предками казахов, пришедшими в эти степи в VI-VIII вв.
Казахи же возникли как народ в XV веке.
Большинство же современных городов Казахстана основано
русскими в XVI-XX вв.
Некоторые из этих городов носили названия по окружающей местности.
В их основе лежали тюркские топонимы.
Но это не означает, что тюрки, тем более казахи,
основали эти города.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5509
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:15
#1629
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Чем то там намазываем и в принципе в духовку...

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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:22
#1630
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про Кустанай вот пишут.
В 1879 году началось строительство города на реке Тобол в урочище Кустанай.
Городу первоначально придавались различные имена:
Ново-Тобольск, даже Ново-Николаевск (хотя потом Новониколаевском назвали нынешний Новосибирск), просто Николаевск, но прижилось название, данное по тюркскому топониму,
означающему неизвестно что.
В 1895 году имя Кустанай для нового города официально утвердил император Николай II.
интересно - означающему неизвестно что.
поэтому много рассуждений по этому поводу.
то ли картограф спросил бредущего по степи кочевника,
это что за место , тот его не понял, что то сказал,
а тот его ответ записал- -Кустанай.
есть и красивые легенды , их с десяток как минимум.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:25
#1631
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все это казалось бы давно известно, как аксиома уже,
но читая по новой каждый раз чувствуешь какие то новые оттенки-
какой это город-Кустанай.

[Исправлено: alex_60, 18.11.2021 - 15:25]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23325
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:43
#1632
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Цитата:
alex_60:
какой это город-Кустанай.

Я - признаю, только город Кустанай... :-o :oops:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14272
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:46
#1633
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Цитата:
drakon:
Я - признаю, только город Кустанай..


и это правильно.
иначе и быть не может.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:46
#1634
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Цитата:
111:
А что Julio разве не Жулио?

А разве не Дон Хулио?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1652
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 15:53
#1635
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Цитата:
111:
А что Julio разве не Жулио?

Не обращая внимания на картинку наивно полагал, что это персонаж из "Незнайки на Луне", которого звали Жулио. Однако, присмотревшись, изменил мнение.
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