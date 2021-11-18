Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:11
Цитата:
Ну ка ещё одну попытку.
Qazaqstan
maxsaf:
Дон Юля - ничего сложного
Дон Юля - ничего сложного
Ну ка ещё одну попытку.
Qazaqstan
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 11.10.21
- Сообщений:
- 370
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:12
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:16
Цитата:
Ну значит я либо не канадец, либо не круглыми сутками. Сами выбирайте, что вам больше нравится
Цитата:
Так что-то не видно ее
Мне лично пофиг кто в кого тут переодевается, но другие форумчане бдят
Don Julio:
Мне этот Чтота подсказывает, что не может канадец круглыми сутками постоянно на сайте висеть, но я же эти подсказки не озвучиваю, же.
Мне этот Чтота подсказывает, что не может канадец круглыми сутками постоянно на сайте висеть, но я же эти подсказки не озвучиваю, же.
Ну значит я либо не канадец, либо не круглыми сутками. Сами выбирайте, что вам больше нравится
Цитата:
Don Julio:
Вместе с ней на форуме тусуем, как и с вами. Это уже отношение или где?
Вместе с ней на форуме тусуем, как и с вами. Это уже отношение или где?
Так что-то не видно ее
Мне лично пофиг кто в кого тут переодевается, но другие форумчане бдят
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:19
Цитата:
Дон Юлия? Дон Юлио? сути не меняет
Don Julio:
Ну ка ещё одну попытку.
Ну ка ещё одну попытку.
Дон Юлия? Дон Юлио? сути не меняет
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:30
Цитата:
Знаю, что когда по сути ответить нечего, начинают до ников, аватарок докапывать.
Спецом выбрал такой ник и аватарку, чтобы любители не напрягали шибко свои мозговые извилины, и все свои пошлые фантазии озвучивали. Вытаскивая своих тараканов, все скрытые фобии.
Да!
А в Пакистане, наверное сейчас жарко в паранжде ходить. Солнце может мозги-то расквасить.
maxsaf:
Дон Юлия? Дон Юлио? сути не меняет
Дон Юлия? Дон Юлио? сути не меняет
Знаю, что когда по сути ответить нечего, начинают до ников, аватарок докапывать.
Спецом выбрал такой ник и аватарку, чтобы любители не напрягали шибко свои мозговые извилины, и все свои пошлые фантазии озвучивали. Вытаскивая своих тараканов, все скрытые фобии.
Да!
А в Пакистане, наверное сейчас жарко в паранжде ходить. Солнце может мозги-то расквасить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:34
Цитата:
Да бросьте, с такой авой и ником последние самые скромные фантазии улетучиваются в неизвестном направлении Вы просто не оставляете места для интриги
Don Julio:
Спецом выбрал такой ник и аватарку, чтобы любители не напрягали шибко свои мозговые извилины, и все свои пошлые фантазии озвучивали
Спецом выбрал такой ник и аватарку, чтобы любители не напрягали шибко свои мозговые извилины, и все свои пошлые фантазии озвучивали
Да бросьте, с такой авой и ником последние самые скромные фантазии улетучиваются в неизвестном направлении Вы просто не оставляете места для интриги
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:42
неожиданно.
Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно.
Американская компания объявила о запуске программы Self Service Repair.
IT-гигант будет продавать популярные запчасти от iPhone и Mac
и размещать в открытом доступе инструкции по ремонту.
вопрос только,сколько стоить будут эти запчасти.
по сравнению с...
Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно.
Американская компания объявила о запуске программы Self Service Repair.
IT-гигант будет продавать популярные запчасти от iPhone и Mac
и размещать в открытом доступе инструкции по ремонту.
вопрос только,сколько стоить будут эти запчасти.
по сравнению с...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:43
Цитата:
А они прям точно были?
Вы ничего не перепутали?
Цитата:
А что всем остальным уже все косточки перемыли? Я последний остался?
Ну тогда, забавляйся, шалунишка вы эдакий!
maxsaf:
последние самые скромные фантазии
последние самые скромные фантазии
А они прям точно были?
Вы ничего не перепутали?
Цитата:
maxsaf:
Вы просто не оставляете места для интриги
Вы просто не оставляете места для интриги
А что всем остальным уже все косточки перемыли? Я последний остался?
Ну тогда, забавляйся, шалунишка вы эдакий!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:44
Цитата:
Ну удачи, как говорится) чем больше люди раскурочат - тем больше нового купят
Там щас такой уровень технологии - что уже и с инструкциями нефиг ловить))
alex_60:
Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно.
Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно.
Ну удачи, как говорится) чем больше люди раскурочат - тем больше нового купят
Там щас такой уровень технологии - что уже и с инструкциями нефиг ловить))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:46
Цитата:
Мне до вас нет дела, если честно. Только без обид
Don Julio:
А что всем остальным уже все косточки перемыли? Я последний остался? Ну тогда, забавляйся, шалунишка вы эдакий!
А что всем остальным уже все косточки перемыли? Я последний остался? Ну тогда, забавляйся, шалунишка вы эдакий!
Мне до вас нет дела, если честно. Только без обид
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:47
О, у максафа хоть мясо появилось..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:48
Цитата:
А вот до тебя мне есть дело. Можешь обижаться
111:
О, у максафа хоть мясо появилось..
О, у максафа хоть мясо появилось..
А вот до тебя мне есть дело. Можешь обижаться
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:53
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:54
Цитата:
До тебя мне дойти нелегко...
А до сотки четыре плевка...
maxsaf:
вот до тебя мне
вот до тебя мне
До тебя мне дойти нелегко...
А до сотки четыре плевка...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:55
Цитата:
Не-а, все не то. Давай фотку с языковых курсов
111:
Тогда держи есчо...
Тогда держи есчо...
Не-а, все не то. Давай фотку с языковых курсов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Gljuk
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать