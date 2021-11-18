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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 108 из 109«1...106107108109»
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
90
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:11
#1606
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Цитата:
maxsaf:
Дон Юля - ничего сложного

Ну ка ещё одну попытку.
Qazaqstan
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
370
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:12
#1607
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:16
#1608
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Цитата:
Don Julio:
Мне этот Чтота подсказывает, что не может канадец круглыми сутками постоянно на сайте висеть, но я же эти подсказки не озвучиваю, же.

Ну значит я либо не канадец, либо не круглыми сутками. Сами выбирайте, что вам больше нравится :lol:

Цитата:
Don Julio:
Вместе с ней на форуме тусуем, как и с вами. Это уже отношение или где?

Так что-то не видно ее ;-)
Мне лично пофиг кто в кого тут переодевается, но другие форумчане бдят ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:19
#1609
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Цитата:
Don Julio:
Ну ка ещё одну попытку.

Дон Юлия? Дон Юлио? :lol: сути не меняет ;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
90
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:30
#1610
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Цитата:
maxsaf:
Дон Юлия? Дон Юлио? сути не меняет

Знаю, что когда по сути ответить нечего, начинают до ников, аватарок докапывать.
:lol:
Спецом выбрал такой ник и аватарку, чтобы любители не напрягали шибко свои мозговые извилины, и все свои пошлые фантазии озвучивали. Вытаскивая своих тараканов, все скрытые фобии.
Да!
А в Пакистане, наверное сейчас жарко в паранжде ходить. Солнце может мозги-то расквасить.
:oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:34
#1611
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Цитата:
Don Julio:
Спецом выбрал такой ник и аватарку, чтобы любители не напрягали шибко свои мозговые извилины, и все свои пошлые фантазии озвучивали

Да бросьте, с такой авой и ником последние самые скромные фантазии улетучиваются в неизвестном направлении ;-) Вы просто не оставляете места для интриги :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14265
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:42
#1612
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неожиданно.
Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно.
Американская компания объявила о запуске программы Self Service Repair.
IT-гигант будет продавать популярные запчасти от iPhone и Mac
и размещать в открытом доступе инструкции по ремонту.
вопрос только,сколько стоить будут эти запчасти.
по сравнению с...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
90
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:43
#1613
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Цитата:
maxsaf:
последние самые скромные фантазии

А они прям точно были?
Вы ничего не перепутали?
Цитата:
maxsaf:
Вы просто не оставляете места для интриги

А что всем остальным уже все косточки перемыли? Я последний остался?
Ну тогда, забавляйся, шалунишка вы эдакий!
;-) :lol: :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:44
#1614
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Цитата:
alex_60:
Apple разрешит пользователям ремонтировать смартфоны и компьютеры самостоятельно.

Ну удачи, как говорится) чем больше люди раскурочат - тем больше нового купят :lol:
Там щас такой уровень технологии - что уже и с инструкциями нефиг ловить))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:46
#1615
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Цитата:
Don Julio:
А что всем остальным уже все косточки перемыли? Я последний остался? Ну тогда, забавляйся, шалунишка вы эдакий!

Мне до вас нет дела, если честно. Только без обид :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:47
#1616
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О, у максафа хоть мясо появилось..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:48
#1617
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Цитата:
111:
О, у максафа хоть мясо появилось..

А вот до тебя мне есть дело. Можешь обижаться ;-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:53
#1618
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Цитата:
maxsaf:
до тебя мне есть дело.

Тогда держи есчо...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:54
#1619
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Цитата:
maxsaf:
вот до тебя мне

До тебя мне дойти нелегко...
А до сотки четыре плевка...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14092
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.11.21 - 13:55
#1620
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Цитата:
111:
Тогда держи есчо...

Не-а, все не то. Давай фотку с языковых курсов :lol:
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