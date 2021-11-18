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≡ Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом" разрешили проводить в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42872
Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом" разрешили проводить в Костанайской области
Отправлено: 18.11.21 - 10:55
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Новое постановление главный государственный санитарный врач региона Ермухаенбет Даулетбаев подписал сегодня, 18 ноября. Документ вступает в силу сегодня же.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5500
Re: Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом"...
Отправлено: 18.11.21 - 10:55
#1
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Хочу тоже свадьбу сделать..
Эх блин, деньжат маловато, думал в этом году, не получилось..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7904
Re: Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом"...
Отправлено: 18.11.21 - 11:20
#2
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Цитата:
для гостей с "зеленым статусом"

Теперь гости выглядят так
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14265
Re: Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом"...
Отправлено: 18.11.21 - 11:45
#3
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ну все,значит пандемия закончилась.
ковид побежден.
ура.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1395
Re: Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом"...
Отправлено: 18.11.21 - 12:50
#4
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Цитата:
alex_60:

Побеждён не ковид, побеждён здравый смысл. И уже давно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14265
Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом" разрешили проводить в Костанайской области
Отправлено: 18.11.21 - 12:55
#5
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Цитата:
111:
Хочу тоже свадьбу сделать.. Эх блин, деньжат маловато, думал в этом году, не получилось.


да оловянную сразу.
немного осталось,
правда дожить еще надо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
5500
Свадьбы и банкеты для гостей с "зеленым статусом" разрешили проводить в Костанайской области
Отправлено: 18.11.21 - 13:50
#6
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Цитата:
alex_60:
оловянную сразу.

Хотя бы самую обычную, с катанием на лимузинах и медовой неделей..
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