Отправлено: - 13:16

Don Julio:

Мне этот Чтота подсказывает, что не может канадец круглыми сутками постоянно на сайте висеть, но я же эти подсказки не озвучиваю, же.

Don Julio:

Вместе с ней на форуме тусуем, как и с вами. Это уже отношение или где?

Цитата:Ну значит я либо не канадец, либо не круглыми сутками. Сами выбирайте, что вам больше нравитсяЦитата:Так что-то не видно ееМне лично пофиг кто в кого тут переодевается, но другие форумчане бдят